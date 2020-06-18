桃園7連霸議員劉茂群賄選仍無罪　但遭判當選無效確定

▲桃園市議員劉茂群遭檢方指控賄選，二審仍判無罪。（圖／翻攝自劉茂群臉書）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市國民黨籍市議員劉茂群，被檢方指控涉嫌在2018年的9合1大選中，以蘋果禮盒向選民賄選。刑事部分一審判決她無罪，檢方上訴二審，高等法院18日宣判，仍以查無實證為由，判決劉茂群無罪，因《速審法》限制，劉茂群幾乎無罪確定。但弔詭的是，高院民庭上週將她判決當選無效確定，成為刑事賄選無罪，但卻因涉嫌賄選而被判當選無效的矛盾情形。

檢方起訴指出，劉女在2018年的9合1大選中，參選桃園八德區市議員。但她在2018年5月15日確定參選後，隔月就指示呂姓助理到八德陸光四村贈送價值738元的蘋果禮盒，以祝賀當選名義贈送每一棟的棟委1人1盒。檢方認為她買了39盒、價值738元的蘋果禮盒，有對價關係，去年2月間檢方依違反《選罷法》將劉女及呂姓助理起訴。

不過一審桃園地院刑庭合議庭審理後，認為她送禮時並未提到「票投劉茂群」，也有證人說禮盒不會影響到投票意願，還有受贈者根本不具投票權，甚至有人不知道蘋果禮盒是劉女贈送。另外法官調查後，發現劉女從2016年進入陸光四村社區服務，曾有往例贈送葡萄禮盒、柚子、生日送蛋糕給棟委；因此法院認定此次致贈的蘋果禮盒，價值與過去相當，認為是民主政治、開放社會下的民間社團活動或政治人物的正常生態，因此一審判決她無罪。

檢方上訴二審，高等法院審理後，18日宣判，仍以查無實證為由，駁回檢方上訴，維持劉茂群一審無罪判決。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限制，劉女幾乎無罪確定。

但弔詭的是，檢方對劉女提出的民事當選無效之訴，一審判決當選無效，劉女上訴二審後，高等法院10日才判決劉女當選無效確定。根據高院民庭的見解，認為贈送禮盒影響到選民投票意願，選舉不公，所以才會判決當選無效；高院民事庭與刑事庭的見解，完全不同。