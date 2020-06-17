新店隨機殺人凶嫌聲請精神鑑定　死者父出庭哽咽：天理何在？

記者孫于珊／台北報導

自稱「小鄭容和」的男子王秉華，今年3月13日與妻子在新店吵架後，竟隨機刺殺一名路人，被依殺人罪起訴。台北地院17日下午開庭，王男坦承犯行，其律師為了量刑聲請精神鑑定，被害人父親對此痛心氣憤，認為根本沒必要，被害人姊姊更希望能判王男死刑。

▲王秉華持刀隨機殺死一名停在路旁的機車騎士，17日坦認犯行。（圖／資料照／翻攝兇嫌臉書、記者黃彥傑翻攝）

被害人父親在庭上開口第一句話就說，「社會哪有需要這種人」，而王男還要精神鑑定逃離死刑，天理何在？父親眼眶泛紅地說，小孩養到30幾歲，且是家中唯一男子，生活、工作都在一起，如今被人殺害，他非常難過、痛苦，每天都在流淚，為人父母就知道那種痛，甚至認為王男與妻共謀，「王男拿刀下車，妻會不知道？」更擔心如果將王男釋放，不知下一個輪到誰受害，「我也沒東西讓他殺了」，希望司法能好好判決，給社會一個交代。

被害人的姊姊庭後也受訪表示，王男在庭上表達得很清楚，認為不需要做精神鑑定，且擔心現今隨機殺人案越來越多，若大家都要以精神問題來逃罪，社會恐變得太可怕，還說司法一定要改，嘉義殺警案判無罪，令她覺得很嘔，對司法失望透頂，「難道悲劇要發生得夠多，政府才來重視嗎？」並舉例鄭捷案、小燈泡案，法律都沒修正改革，「要死多少台灣人才要改？」因此希望這次能判王男死刑！

▼死者家屬無法原諒，希望法官判王男死刑。（圖／記者孫于珊攝，下同）

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