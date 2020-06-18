YouBike2.0要花5.7億公帑！ 新北交通局曝秘辛：市府不該被廠商綁架

▲YouBike微笑單車（資／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，新北市決定不跟進，將自行開發新系統，雙北整合宣告失敗。新北市交通局表示，第一代就已經花費9億公帑，依照新北市有1萬9千輛腳踏車，全面汰換成2.0就要再砸5億7千萬，直批「公部門不該被廠商綁架。」

交通局表示，新北市目前跟新廠商尚未簽約，仍在測試階段，新系統預計7月中正式試辦。至於為何不續約YouBike？交通局說明，兩個不相容的系統，第一代就已經花費9億公帑，新北市共有1萬9千輛腳踏車，汰換成二代就要再砸5億7千萬，硬要公部門買單，應該是廠商要技術升級，而非綁架公部門。

交通局表示，以經費來說，一個YouBike車站就要150萬，一輛腳踏車要1萬元，新北市與YouBike目前還在磋商，希望兩代技術整合，如果8月前合約到期前，YouBike改良技術，讓兩代得以相容，就能與新系統並行推出，讓民眾有多元的選擇，既有的YouBike車站、車柱也不會浪費。

「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」正由市議會審議中，未來所有的共享運具都將納管，並且增加退場機制，業者申請時要繳保證金等，若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣，避免oBike亂象再起。

交通局表示，利用這段時間，隨著共享條例送審，剛好試辦無車樁式的新系統，承租辦法像iRent、WeMo一樣，政府不用花錢，甚至能收權利金與土地租金，為了避免oBike亂象重演，新系統設有電子圍籬跟GPS定位，人、車採實名制，刷卡計費。此外，走自由市場競爭模式，多家廠商公平競爭，共用電子圍籬與付款系統，廠商技術也自然會不斷提升，爭取消費者喜好。

交通局長鍾鳴時說，新一代公共自行車系統目前已完成招標作業，預計未來將於淡水區及板橋、三重、新店等3條通勤綠廊試辦。

鍾鳴時表示，為避免影響市民使用權益，交通局正審慎研擬轉換計畫，期以合理的成本，讓既有的YouBike在使用年限期間發揮最大效益，並達成平順轉換；期間，民眾若有使用公共自行車系統的需求，交通局將會針對用地、安全性等進行會勘並評估後錄案，納入未來計畫辦理。

▲新北市將引進公共自行車新系統。（圖／交通局提供）

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