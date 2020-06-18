新北退出YouBike 2.0推「無樁式系統」　網想起oBike：到處都是我的停車場

▲ 新北市將引進「無車柱」公共自行車新系統。（圖／交通局提供）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市規劃將全市YouBike 1.0汰換為2.0，新北市確定不跟進，未來民眾可能無法在「北市借車、新北還車」。而新北市將自行開發新系統，朝向「無樁式單車」規劃，讓許多網友認為，到時會不會變成oBike，「又要整個城市都是我的停車場了。」對此，交通局也回應了。

新北市交通局長鍾鳴時17日表示，YouBike 1.0合約到2021年8月，但台北市將改採YouBike 2.0，卻不與新北討論雙北接軌問題，YouBike業者也不與新北討論換約內容，為保障新北民眾行的權益，才會進行新系統試辦招標。

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鍾鳴時指出，如何將既有的YouBike系統在使用年限期間發揮最大效益，交通局在審慎研擬轉換計畫的同時，亦同步引進了新一代公共自行車系統，讓公共自行車服務無縫接軌。

▼新北市確定不跟進YouBike 2.0，未來民眾可能無法在「北市借車、新北還車」。（圖／資料照）

對此，有許多網友想起曾衍生棄置亂象的oBike，「oBike倒閉成廢鐵的事情，又要再發生一次了啊？唉唉」、「不就是O-bike，又要整個城市都是我的停車場了」、「別忘了O-bike這個前車之鑑」、「之前obike不是已經失敗了，還製造一堆廢鐵，難道這次有好方法？」

對此，鍾鳴時強調，《新北市共享運具經營業管理暫行自治條例》正由市議會審議中，未來所有的共享運具都將納管，並且增加退場機制，業者申請時要繳保證金等；若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣，避免oBike亂象再起。

鍾鳴時說，引進的新一代公共自行車系統將是透過智慧手機操作、無樁位，採用電子圍籬和GPS車輛定位，以避免衍生停車亂象；新一代公共自行車系統目前已完成招標作業，預計未來將於淡水區及板橋、三重、新店等3條通勤綠廊試辦。

▲▼新北拖吊6000多輛oBike公開標售。（圖／交通局提供）

至於近日各界關注的YouBike場站的設置和未來發展，鍾鳴時提到，為避免影響市民使用權益，交通局正審慎研擬轉換計畫，期以合理的成本，讓既有的YouBike在使用年限期間發揮最大效益，並達成平順轉換；期間，民眾若有使用公共自行車系統的需求，交通局將會針對用地、安全性等進行會勘並評估後錄案，納入未來計畫辦理。

來自新加坡的台灣奧致網路科技有限公司推出無樁共享單車oBike，主打「隨地借、隨地還」，2017年進軍台灣，風靡一時，卻不時傳出占用機車停車格，更衍生違停棄置，造成髒亂，破壞市容，讓民眾詬病不已。

新北市交通局日前聯合環保局、警察局和高灘地管理處，共同執行oBike清除專案行動，移置拖吊6308輛，依據《道路交通管理處罰條例》辦理拍賣，每輛以3元標售，後續交通局將依法向業者追討1569餘萬移置費及保管費。