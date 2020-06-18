YouBike2.0無法橫跨雙北！新北不跟進兩大原因曝光

▲新北市確定不跟進YouBike 2.0，未來民眾可能無法在「北市借車、新北還車」。（圖／資料照）

記者徐政璿／新北報導

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，新北市確定不跟進，將自行開發新系統。針對不跟進的原因，新北市府交通局說明，第一是設立一座YouBike站需要耗費150萬元左右，所費不貲；第二個原因，是台北市也沒有跟新北討論接軌的問題，因此他們也不知道若要整合，具體的內容是什麼。

新北市府交通局長鍾鳴時表示，設立一座YouBike站需要耗費150萬元左右，還有有找土地、配電等工程成本問題；但無樁式共享單車內建GPS系統，不需設置樁柱，可以用電子圍籬定位，直接在空地畫設範圍設站，也能讓不同業者一起使用，民眾可透過智慧型手機掃描QR-Code借還車。

不僅如此，鍾鳴時表示，YouBike1.0合約到明年8月，但台北市將改採YouBike2.0，卻不與新北討論雙北接軌問題，YouBike業者也不與新北討論換約內容，為保障新北民眾的權益，才會進行新系統試辦招標。



鍾鳴時強調，如何將既有的YouBike系統在使用年限期間發揮最大效益，交通局在審慎研擬轉換計畫的同時，亦同步引進了新一代公共自行車系統，讓公共自行車服務無縫接軌。

新北的YouBike系統將在明年進入汰換期，明年8月合約期滿後，若未升級為2.0系統，將無法與現行的1.0系統相容，將會逐步淘汰掉。未來，雙北將會出現使用不同YouBike系統的情況，生活圈橫跨雙北的民眾將沒有辦法再使用台北市借、新北市還，或是新北市借，台北市環的服務方式。



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