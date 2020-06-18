新北7月推出MOOVO電動輔助自行車　雙北YouBike2.0持續協商





▲新北市交通局長鍾鳴時。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市與YouBike2.0合約到明年8月期滿，市府考量經費龐大、方便性傾向不續約，若廠商提升技術，讓1.0與2.0得以相容，避免浪費5.7億公帑。新北市交通局長鍾鳴時18日表示，新北市將推出的Moovo電動輔助自行車，將試辦6個月，試辦期滿後會再做最後評估報告與檢討。

鍾鳴時表示，YouBike1.0與新北市的合約到明年8月期滿，使用年長達7年，因此將委託民間延續經營，不會直接取消。至於雙北整合，所有方案持續都保留可能性，也跟北市府持續協商中，若協商結果仍決議要施作YouBike2.0，新北市裝設車站也是選項之一，但仍希望廠商可以讓兩代技術相容，不要浪費資源。

鍾鳴時說明，Moovo設有電子圍籬跟GPS定位，配合手機軟體，人、車採實名制，悠遊卡刷卡計費，目前定案「前10分鐘9塊錢」；對於使用者隱私疑慮，契約中都會嚴格規定。此外，走自由市場競爭模式，多家廠商公平競爭，共用電子圍籬與付款系統，廠商技術也自然會不斷提升，爭取消費者喜好。

鍾鳴時表示，當初討論整合方案時雙北持有一致態度，都希望原本的系統資源不要浪費，可惜微笑單車最後卻推出兩種完全不相容的系統，且要由政府出資建置，經費相當龐大，短時間內要再花費5億7千萬。

鍾鳴時說，希望微笑單車廠商做思考，以民眾權益優先，改良技術，讓兩代相容。過程中，新北市同時堆出「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」，已經送市議會審議一讀通過，將會做非常嚴厲的管理，就是為了避免oBike亂象重演，違規停車、到處亂丟，造成社會非常大的負擔。

鍾鳴時表示，決定採用電動輔助自行車，起源是新北市府去年參加自行車研討會時，學者建議電動輔助車將是未來的趨勢，對於長途旅行、爬坡都沒問題，讓使用者輕鬆踩踏，並採取無樁式，只能停放在電子圍籬中，若違規停車，會持續計費，且拖吊、罰款，絕對不會發生oBike落伍系統所造成的亂象。

交通局稍早也說明，YouBike兩個不相容的系統，第一代就已經花費9億公帑，新北市共有1萬9千輛腳踏車，汰換成二代就要再砸5億7千萬，硬要公部門買單，應該是廠商要技術升級，而非綁架公部門，也有壟斷市場疑慮。

▲新北市將引進Moovo電動輔助自行車系統。（圖／交通局提供）

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