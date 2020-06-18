YouBike2.0續約破局　侯友宜預告：雙北整合會有替代方案

▲侯友宜回應微笑單車簽約破局。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市與微笑單車YouBike2.0續約破局，導致雙北無法整併，新北市長侯友宜18日表示，雙北一定會採取共同合作的方式，就算系統不相容，也會有替代方案，讓使用YouBike 1.0或是2.0能有轉圜的空間，讓雙北的騎YouBike騎自行車的市民，可以順利的轉換。

侯友宜說，目前新北跟YouBike的業者還在磋商中，因為升級到2.0，市府要花費很大的預算，更重要的事YouBike 1.0到2.0的升級，到底有沒有符合市民需求，或是有更新的方式來替代，市府會做好準備，也會謹慎的評估。

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，新北市決定不跟進，將自行開發新系統，雙北整合宣告失敗。新北市交通局表示，第一代就已經花費9億公帑，依照新北市有1萬9千輛腳踏車，全面汰換成2.0就要再砸5億7千萬，直批「公部門不該被廠商綁架。」

交通局表示，新北市目前跟新廠商尚未簽約，仍在測試階段，預計7月中正式試辦。至於為何不續約YouBike？交通局說明，兩個不相容的系統，第一代就已經花費9億公帑，新北市共有1萬9千輛腳踏車，汰換成二代就要再砸5億7千萬，硬要公部門買單，應該是廠商要技術升級，而非綁架公部門。

交通局表示，以經費來說，一個YouBike車站就要150萬，一輛腳踏車要1萬元，新北市與YouBike目前還在磋商，希望兩代技術整合，如果8月前合約到期前，YouBike改良技術，讓兩代得以相容，就能與新系統並行推出，讓民眾有多元的選擇，既有的YouBike車站、車柱也不會浪費。

「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」正由市議會審議中，未來所有的共享運具都將納管，並且增加退場機制，業者申請時要繳保證金等，若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣，避免oBike亂象再起。





▲微笑單車YouBike。（圖／市府提供）

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