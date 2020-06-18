雙北Youbike不同調！北市保留千輛供跨市使用、7月雙北開會討論

▲北市已試辦YouBike2.0系統，但新北傳將不跟進。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，新北市確定不跟進，將自行開發新的無樁位公共自行車，屆時兩市公共自行車無法互通將是大問題。針對新北市稱沒有先討論，北市交通局18日回應，預計7月初會與新北市開會，就YouBike議題交流、分享經驗。

台北市交通局科長廖苑伶受訪表示，YouBike在雙北市營運，雙北市政府各有合約，今年4月北市府才確認YouBike2.0申請計畫，但新北市政府的YouBike契約明年才屆滿，因此並未跟新北市政府詳細討論2.0系統。

廖苑伶說，經聯繫後，新北市政府目前還在思考YouBike契約期滿後該如何處理，「沒有要排斥YouBike2.0」；但若新北市真的不打算跟進2.0，未來在雙北交界處會保留現行的1.0車輛與站點，方便雙北市民借還車。目前雙北交通局初步共識，約定在7月初開會討論2.0系統的使用，北市會分享經驗給新北市作為換約參考。

根據交通局資料，YouBike2.0可小規模彈性設站，將針對現行未設置YouBike的捷運出入口增設，提高民眾使用便利。至於其他地點，則將邀集相關單位現場會勘確認後，若涉私有土地部分，仍需經所有權人同意無償提供使用。

交通局指出，YouBike2.0的建置將以不造成民眾困擾為原則，加速系統建置，以分區概念轉換新舊系統，同時將檢討區域YouBike1.0站點，取消一定比例的1.0系統車柱，縮短退場時間等策略規劃建置期程。至於YouBike1.0的車輛，將以報廢或依規定辦理標售、讓售等方式處理。

至於跨縣市部分，根據交通局統計，Youbike台北市借新北市還，每日約2600次，佔總租借次數3%；新北借北市還，每日約2400次，約佔總還車次數 3%，跨縣市主要借還站點約有120站。

交通局指出，YouBike1.0預計於110年底仍保留約1000輛自行車，並於跨縣市主要借還租賃站點保留2000席車位。將評估YouBike2.0營運成效並定期觀察 YouBike1.0租借情形，配合新北市公共自行車政策進行後續檢討調整。