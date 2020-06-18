　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北市副祕書長陳志銘。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市副祕書長陳志銘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入紓困、振興階段。中央擬在7月推「振興三倍券」刺激消費，實施至年底12月31日，但台北市政府副秘書長陳志銘18日受訪直言，時間拖得太長，不會因此刺激民眾消費，充其量只是滿足原本的剛性需求，應該把消費時間壓縮在1、2個月內，短期內衝高消費才會有效果，否則不是「強心針」，更像是「安慰劑」。

陳志銘18日下午與產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆以及資訊局長呂新科與媒體茶敘，並公布北市未來的紓困振興議題，未來將召開9場論壇討論疫情後經濟作為。根據北市府規劃短期作為要刺激消費、活絡經濟，長期來看則要建立與疫情共存的生活產業新模式。

而對於這次中央推出的三倍券，陳志銘坦言，這次中央振興方案可用到年底，換算下來，1個月只多出500元支出，最多只能滿足民眾的剛性需求，不會因這些方案有更多消費。他舉例，應該透過縮短消費時間，刺激短期消費，讓民眾會因為多了一筆錢，而去上餐廳、買衣服、買家電等，才會讓經濟出現v型反彈，之後慢慢回到正常軌道。

為配合中央三倍券政策，北市府計畫在本週六召開記者會，由柯文哲親自宣布敬老卡、愛心卡加碼詳細方案。陳志銘直言，透過這波疫情與振興，刺激消費是次要，趁機讓長者習慣無現金交易才是主要目的。

陳志銘解釋，敬老看就是無現金載體，目前長者還是習慣用現金，但多項報告證明，現金是病毒可以存在的載體，在與病毒共存的思維下，將無現金考慮進來，減少碰觸現金。

此外，也能藉此建構鄰里數位建設，過去長者出席里民活動、報名等，還是拿紙筆，也是病毒傳染途徑，這些都是未來要改變的生活習慣，讓長者開始習慣那張卡片，讓敬老卡變成未來跟疫情共存的工具，要習慣這種東西。

根據市府統計，目前敬老卡一共發出45萬張，但陳志銘坦言，目前實際流動、使用的只有26萬張，市府的目標就是希望把另外19萬也逼出來。

北市昨公布商圈振興方案，但相關內容幾乎都是抽獎活動，加上金額僅1億元，遭外界質疑效果有限，也有議員認為應直接回饋？對此，觀傳局長劉奕霆表示，透過抽獎方式主要目的是要把消費留在台北市；第一波方案到8月底，如果真的不夠，後面「可以考慮加碼」，到時候會針對相關消費情形再做討論。

過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
連追劇3天！20歲櫃姐半夜「不對勁」…醫照X光見「塌一大塊」
男大生「化骨水」殺人！他後腦勺冒白煙…痛苦走100m倒人行道
二女兒閃嫁朱立倫外甥！吳宗憲被問「嫁妝」...親回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

釣魚台爭議　藍議員逼黃偉哲表態：釣魚台是台灣人的

口蹄疫害全台損1700億元！陳吉仲落淚影片曝光…親賣地還債經歷

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

朱立倫酸高雄補選：「其邁還是其邁」 選民要智慧思考這一票

粉絲搶握手！陳其邁「用生命保證」回家鄉拚補選：建設高雄有信心也有決心

高雄補選戰術！　黃暐瀚籲：集體忽視這場補選…「陳其邁票數才可能低」

韓國瑜的下一步　神力女超人許淑華：韓粉更凝聚！等他重回政壇

國際組織接連祝賀蕭美琴駐美　民進黨：台灣對世界具啟發性

不吃市電、省空間　北市拚明年底完成YouBike2.0建置

陳其邁回高雄拚補選！首站「十全果菜市場」　韓國瑜當年夜宿點

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

釣魚台爭議　藍議員逼黃偉哲表態：釣魚台是台灣人的

口蹄疫害全台損1700億元！陳吉仲落淚影片曝光…親賣地還債經歷

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

朱立倫酸高雄補選：「其邁還是其邁」 選民要智慧思考這一票

粉絲搶握手！陳其邁「用生命保證」回家鄉拚補選：建設高雄有信心也有決心

高雄補選戰術！　黃暐瀚籲：集體忽視這場補選…「陳其邁票數才可能低」

韓國瑜的下一步　神力女超人許淑華：韓粉更凝聚！等他重回政壇

國際組織接連祝賀蕭美琴駐美　民進黨：台灣對世界具啟發性

不吃市電、省空間　北市拚明年底完成YouBike2.0建置

陳其邁回高雄拚補選！首站「十全果菜市場」　韓國瑜當年夜宿點

兆豐銀女內鬼詐貸3億！前夫遭聲押　「2年買20房」灌水成交價

日職／明天終於開打了　王柏融IG：非常興奮與期待

南亞第三高　孟加拉新冠確診數超過10萬例

夏天就要吃鳳梨！「抗發炎、改善高血壓」好處多　但3種人要小心

日職／宋家豪隨隊一軍　隨時加入分擔牛棚

今夏爆款「星巴克小雛菊」系列　6／19結帳85折又潮又省錢

獨／新北驚爆校園霸凌！限動辱「破X」...國1女崩潰自殘　同學嗆：期待上新聞欸

彰銀明股東會改選董事　財政部：台新金未有退讓的跡象

中職／西武迎接主場開幕戰　萊恩送上手繪祝福

傳印度派兵增援！「責任不在中方」趙立堅10字回應

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

高雄人曝許崑源幫過陳菊　黃暐瀚驚呆

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

「前高市民政局長」曹桓榮　角逐市長補選

快訊／共軍殲10、殲11戰機又闖入台灣西南空域

傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓「出了個馬英九」

獨／陳其邁競選總部人事曝光！19日清晨5點掃市場「競選全面起跑」

摧毀韓國瑜下一步　李正皓：派大咖殲滅侯友宜

韓家軍爭取補選市長　楊秋興這樣說！

韓粉13投票所「第一視角監票」影片狂傳　中選會怒了：移送法辦！

韓國瑜生日「自嘲最近失業了」

蔡英文提名陳菊出任監察院長　7位監委名單同步出爐

陳揮文：不會有人黑陳其邁

更多熱門

相關新聞

陸外交部：疫苗量產後率先惠及非洲

陸外交部：疫苗量產後率先惠及非洲

中非團結抗疫特別峰會17日成功舉辦，大陸國家主席習近平發表了主旨講話，有外媒認為，大陸此舉是為了進一步擴張在非洲的影響力。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方願加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長還債期限等，幫助非洲國家克服當前困難。

不吃市電、省空間　北市拚明年建置完YouBike2.0

不吃市電、省空間　北市拚明年建置完YouBike2.0

雙北Youbike不同調　7月初將開會討論

雙北Youbike不同調　7月初將開會討論

12月亞足聯年度頒獎典禮取消

12月亞足聯年度頒獎典禮取消

嚴防疫情擴散！　北京所有省際客運班線19日起暫停

嚴防疫情擴散！　北京所有省際客運班線19日起暫停

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠肺炎陳志銘劉奕霆

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面