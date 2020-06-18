三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

▲北市副祕書長陳志銘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入紓困、振興階段。中央擬在7月推「振興三倍券」刺激消費，實施至年底12月31日，但台北市政府副秘書長陳志銘18日受訪直言，時間拖得太長，不會因此刺激民眾消費，充其量只是滿足原本的剛性需求，應該把消費時間壓縮在1、2個月內，短期內衝高消費才會有效果，否則不是「強心針」，更像是「安慰劑」。

陳志銘18日下午與產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆以及資訊局長呂新科與媒體茶敘，並公布北市未來的紓困振興議題，未來將召開9場論壇討論疫情後經濟作為。根據北市府規劃短期作為要刺激消費、活絡經濟，長期來看則要建立與疫情共存的生活產業新模式。

而對於這次中央推出的三倍券，陳志銘坦言，這次中央振興方案可用到年底，換算下來，1個月只多出500元支出，最多只能滿足民眾的剛性需求，不會因這些方案有更多消費。他舉例，應該透過縮短消費時間，刺激短期消費，讓民眾會因為多了一筆錢，而去上餐廳、買衣服、買家電等，才會讓經濟出現v型反彈，之後慢慢回到正常軌道。

為配合中央三倍券政策，北市府計畫在本週六召開記者會，由柯文哲親自宣布敬老卡、愛心卡加碼詳細方案。陳志銘直言，透過這波疫情與振興，刺激消費是次要，趁機讓長者習慣無現金交易才是主要目的。

陳志銘解釋，敬老看就是無現金載體，目前長者還是習慣用現金，但多項報告證明，現金是病毒可以存在的載體，在與病毒共存的思維下，將無現金考慮進來，減少碰觸現金。

此外，也能藉此建構鄰里數位建設，過去長者出席里民活動、報名等，還是拿紙筆，也是病毒傳染途徑，這些都是未來要改變的生活習慣，讓長者開始習慣那張卡片，讓敬老卡變成未來跟疫情共存的工具，要習慣這種東西。

根據市府統計，目前敬老卡一共發出45萬張，但陳志銘坦言，目前實際流動、使用的只有26萬張，市府的目標就是希望把另外19萬也逼出來。

北市昨公布商圈振興方案，但相關內容幾乎都是抽獎活動，加上金額僅1億元，遭外界質疑效果有限，也有議員認為應直接回饋？對此，觀傳局長劉奕霆表示，透過抽獎方式主要目的是要把消費留在台北市；第一波方案到8月底，如果真的不夠，後面「可以考慮加碼」，到時候會針對相關消費情形再做討論。