不吃市電、省空間　北市拚明年底完成YouBike2.0建置

▲YouBike2.0將車基整合到自行車上，能進一步減少設站所需空間。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市宣布不跟進YouBike2.0，未來雙北恐無法跨區還車，引發討論。台北市交通局在今年在公館的台大校區試辦YouBike2.0系統，由於試辦回饋良好，市府計畫加速汰換YouBike1.0，逐步擴展至全市建置，預計今年10月開始，先在大安區、中正區擴建，11月在信義區建置，其他地區陸續建置，預計明年底完成建置。

自行車廠龍頭巨大集團自有品牌捷安特，2009年與台北市政府合作開發YouBike，逐步拓點到新北市、桃園市、台中市、新竹市、彰化縣等地，並進一步在2015年成立微笑單車公司。接著在2019年，微笑單車公司與台北市政府簽訂新約，引進YouBike2.0，公司更在今年接手高雄市公共自行車營運，YouBike2.0正式在高雄插旗、取代C-bike。

新版的2.0系統，自行車升級具有車機配備，可藉由車機通訊作為借還車輛之操作平台，供電採太陽能方式，同時租借方式亦新增「掃碼租車」功能。此外，將操作功能整合到車輛後，停車柱免除市電需求、控制器移轉車機，未來不需再大規模整地或開挖等土建工項，可依地形、人行道寬度等空間狀態，進行車柱位置調整及裝設。

根據交通局資料，YouBike2.0可小規模彈性設站，將針對現行未設置YouBike的捷運出入口增設，提高民眾使用便利。至於其他地點，則將邀集相關單位現場會勘確認後，若涉私有土地部分，仍需經所有權人同意無償提供使用。

交通局指出，YouBike2.0的建置將以不造成民眾困擾為原則，加速系統建置，以分區概念轉換新舊系統，同時將檢討區域YouBike1.0站點，取消一定比例的1.0系統車柱，縮短退場時間等策略規劃建置期程。至於YouBike1.0的車輛，將以報廢或依規定辦理標售、讓售等方式處理。

至於跨縣市部分，根據交通局統計，Youbike台北市借新北市還，每日約2600次，佔總租借次數3%；新北借北市還，每日約2400次，約佔總還車次數 3%，跨縣市主要借還站點約有120站。

交通局指出，YouBike1.0預計於110年底仍保留約1000輛自行車，並於跨縣市主要借還租賃站點保留2000席車位。將評估YouBike2.0營運成效並定期觀察 YouBike1.0租借情形，配合新北市公共自行車政策進行後續檢討調整。

▼YouBike1.0系統。（圖／記者季相儒攝）

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