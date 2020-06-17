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台灣豬肉「脫軌24年」重返國際市場　業者評估還要3年才能接上

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▲雲林是養豬大縣，豬隻養殖數量高達146萬頭，雲林縣肉品市場是以豬隻拍賣與屠宰為主，也是唯一有拍賣屠宰羊隻的肉品市場，估計年前毛豬供源充沛，到過年價格平穩大約每公斤62到65元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台灣豬肉想要打進國際市場，恐怕沒有那麼容易。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣獲得「世界動物衛生組織」（OIE）認定，16日正式從口蹄疫疫區除名，不過，自1997年爆發疫情至今，台灣豬肉想要重返國際市場，「脫軌的24年」要怎麼重新銜接，例如飼養方式、環境、屠宰場條件等等，仍有待進一步檢視。有業者認為，台灣豬肉想要和國際接軌，至少還需要3年的時間調整。

世界動物衛生組織16日認定台灣本島、澎湖及馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」。對此，外交部表示，這不僅是我國動物防疫工作的重要成果與里程碑，也是對第一線動物防檢疫人員及產、官、學、研等全體國人多年貢獻的肯定，同時希望能透過這次的機會拓展肉品外銷，打開國際市場，未來將配合主管機關農委會，繼續深化與OIE及其會員國的互動、交流與合作，確保我國動物衛生、食品安全及經貿利益。

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▲雲林是養豬大縣，豬隻養殖數量高達146萬頭，雲林縣肉品市場是以豬隻拍賣與屠宰為主，也是唯一有拍賣屠宰羊隻的肉品市場，估計年前毛豬供源充沛，到過年價格平穩大約每公斤62到65元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲業者認為，台灣養豬業還需要3年時間才能跟上國際標準。

不過，想要讓脫軌的24年重新與國際接軌，恐怕沒有那麼容易。根據《聯合新聞網》報導，擁有自創豬肉品牌、祥圃實業董事長吳昆民認為，我國豬肉在過去24年內只供應國內市場，不論是法規還是設施都沒有達到國際標準，預計除名之後還得花上3年才能與國際接軌；農委會畜牧處副處長王忠恕也表示，歐美業者大多都已工廠化、企業化，考慮到「內銷高價」等成本因素，豬農可能會傾向只賣國內就好，想要外銷還有許多障礙需要克服，短期內應該還是會以內銷為主。

而對於我國豬肉「解禁」一事，PTT上的討論也很熱烈，大多數網友比較擔心國內的豬肉價格是否會因此變貴，紛紛留言表示，「這樣豬價會起飛嗎？」、「低薪族還敢吃豬肉啊」。但大家對於相關單位這些年來防堵口蹄疫的努力，仍一致給予肯定、讚賞，「這的確是大好消息」、「感動，台灣好棒」。

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