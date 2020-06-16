王令麟＆吳宗憲花蓮送愛！愛的早餐助弱勢童　贈鍋具鼓勵親子共餐

▲▼東森集團總裁王令麟（後排中）與藝人吳宗憲、吳姍儒到花蓮東竹國小與學童們相見歡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣南區11校弱勢學童長期接受東森社會福利慈善基金會愛的早餐扶助，東森集團總裁王令麟與藝人吳宗憲、吳姍儒16日特地到花蓮縣東竹國小與學童們相見歡，教育處督學李宗憲也回贈感謝狀，感謝東森社會福利慈善基金會長期給予偏鄉學童協助與照顧，讓學生安心學習。

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吳宗憲與吳姍儒抵達會場後，隨即與偏鄉孩子們搞笑同樂，難得有機會親眼見到大明星讓孩子們興奮不已，皆被憲哥的幽默逗得哈哈大笑，東竹國小的小朋友也利用先前東森購物會員捐贈的高階排笛演出才藝，感謝各界長期無私的關愛與贊助。

▲王令麟贈鍋具及相關器材，鼓勵親子間之互動。

東森集團以「關愛、溫暖與幸福」理念成立東森社會福利慈善基金送愛長達20年，同時長期關注偏鄉教育並發展「愛的早餐」，透過為孩子補足晨間營養，藉以開啟滿滿的學習力，愛的早餐計畫已幫助超過2萬5,000名偏鄉學童，每天提供營養均衡的早餐，把愛送達每個需要的角落，進一步回饋社會。

▲吳宗憲與吳姍儒與偏鄉孩子們搞笑同樂，學童被憲哥逗得哈哈大笑。

透過「愛的早餐」，富里鄉及卓溪鄉地區包含東竹國小等11校弱勢學童獲得補助，學校亦會在每學期推行2至3次親子在校共餐，藉以增進親子關係；另外，因部分學校缺乏鍋具，故基金會也特別捐贈鍋具及相關器材，鼓勵親子間之互動。

▲小朋友也排笛才藝表演，感謝長期無私的關愛與贊助。

督學李宗憲代表花蓮縣政府感謝東森慈善基金會秉持對弱勢之關懷，送愛到偏鄉，藉由愛的早餐計畫，改善學生的基本需求並溫暖學子的心，讓孩子們在學習上能夠無虞，可以獲得更完善的教育環境及發展機會，讓偏鄉孩子也能充分展現才能與潛力，也希望基金會能持續給予偏鄉孩童協助與照顧。

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