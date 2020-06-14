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「希望家園」幫弱勢職災勞工家庭房屋修繕　黃偉哲：感謝修繕志工善行

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▲台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，用心照顧弱勢朋友，14日前往後壁新港東，感謝電氣、泥水工會的志工夥伴的善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，用心照顧弱勢朋友，14日前往後壁新港東，感謝電氣、泥水工會的志工夥伴的善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，用心照顧弱勢朋友，14日前往後壁新港東，感謝電氣、泥水工會的志工夥伴，長期以來和市府共同合作「有情有疼心ㄟ厝」計畫，協助許多弱勢職災勞工家庭進行房屋修繕，在各界齊力努力下，目前已完成113戶修繕案。

黃偉哲市長表示，許多貧苦無依的弱勢或獨居者，家中的家具、設備，甚至是廁所，都年久失修但卻無力修繕，泥水、電器等職業工會的志工伙伴古道熱腸，想盡辦法募資，不僅出錢又出力，就是要幫弱勢朋友重建家園，這點非常令人感佩。因為有這群志工，讓人感到這個社會有愛及溫暖，市府也特別在阿中部長來台南時，邀請工會志工伙伴一同用餐，藉此表達誠摯的感謝。

▲台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，用心照顧弱勢朋友，14日前往後壁新港東，感謝電氣、泥水工會的志工夥伴的善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，勞工局不僅在勞政領域提供積極服務外，針對弱勢勞工朋友們「住」的問題，也積極媒合相關資源，並啟動「有情有疼心ㄟ厝」計畫，協助弱勢職災勞工家庭房屋修繕。

這個週末（13、14日)，勞工局偕電氣、泥水工會志工前往後壁區新港東協助一名68歲罹患大腸癌的獨居老者，該戶案主屋中的廁所馬桶嚴重傾塌不穩，廁所上方所搭蓋波浪板已破損，且屋中也無完善盥洗空間。

為改善案主生活品質及居家衛生條件，勞工局王鑫基局長日前帶領同仁，偕志工團隊、里長徐育新、沈家鳳議員助理陳秀鳳及後壁區公所代表前往勘查。為儘早改善居住品質，讓案主能安心養病，泥水志工團於6月初即啟動修繕，在拆除老舊的波浪板和廁所周邊磚瓦後，由電氣工會志工團接力，埋設相關電氣管路，以便後續搭建新浴廁。14日則由泥水工會志工進行浴室地坪混凝土、地面水泥粉光施工等作業。

▲台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，用心照顧弱勢朋友，14日前往後壁新港東，感謝電氣、泥水工會的志工夥伴的善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局表示，最近幾戶修繕案以獨居老者居多，有的身邊無子女家人，有的是家人居住遠處，因為有了志工團隊的協助，讓無力負擔修繕費用的獨居老者能住得安全、提升生活品質。黃偉哲市長特別感謝長期以來參與「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕志工群，不論是平日假日、地處遠近，志工群總是犧牲休息時間或與家人團聚機會，與勞工局一起上山下海到各地協助房屋修繕，這樣有愛的夥伴令人揪感心，更彰顯台南特有的濃厚人情味，未來市府也將持續和工會志工夥伴作伙打拼，幫助疼惜更多艱苦人。

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