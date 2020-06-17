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不滿孽弟失業酗酒又毆母　「我殺了弟弟！」兄殺弟判8年

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▲▼男子（左）殺害失業酗酒又毆母的弟弟，二審輕判8年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳姓男子（左）殺害失業酗酒又毆母的弟弟，輕判8年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市領有身心障礙手冊的陳姓兄弟，兩人長期相處不睦。哥哥不滿弟弟長期失業又經常在家酗酒，甚至酒後還持木棍毆打母親，於是趁著母親外出買菜，弟弟上廁所時，持刀狂刺10多刀，之後再以毛巾弟弟摀住弟弟口鼻致死。一審將哥哥判刑10年，二審改輕判哥哥有期徒刑8年，案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於1年多前，哥哥（45歲）和差2歲的弟弟分別領有中度、輕度身心障礙手冊，哥哥雖然擔任清潔工，但收入仍不固定，弟弟則是長期失業在家，2人與母親租屋同住。弟弟經常酗酒，某次醉酒後，竟持木棍毆打母親，讓哥哥非常不滿。案發當天早上，哥哥趁著母親出門買菜、弟弟進入廁所時，哥哥尾隨入內，持家中菜刀猛刺弟弟背、胸及頸部。弟弟發出驚呼聲，哥哥更拿出毛巾壓住他口鼻，將弟弟殺死。

案發後，哥哥主動打電話向警方自首，「我殺死了弟弟！」警方獲報後趕到現場，發現死者身上多處穿刺傷，已經失去呼吸、心跳，而哥哥還在一旁不斷痛斥弟弟的不是。檢警訊後依照「家暴殺人罪」對他聲請羈押獲准，並提起公訴。

一審法院審理時，哥哥坦承不諱，而他雖然領有身心障礙手冊，但法院認為他行為時神智清醒，具有行為能力；但考量死者不僅毆打母親，有時也毆打哥哥，兄弟間長期不睦，再加上自首減刑，因此將哥哥判刑10年。案經上訴，高等法院二審仍認定哥哥犯「家暴殺人罪」，考量他長期受憂鬱症所苦，再加上死者確實對家裡造成傷害，犯案情有可原；另外考量他自首犯罪，家中還有母親需要照顧，高院因此輕判他有期徒刑8年。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴，哥哥遭判刑8年定讞。

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