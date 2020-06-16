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午夜錘殺前妻「拖到廁所剁碎」　她殘肢沉廢井無人知…2個月後才安息！

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▲▼作案工具。（圖／翻攝自現代快報）

▲作案工具。（圖／翻攝自現代快報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

南京一名金姓男子發現前妻有了新的戀情，懷恨在心，來到女方租屋內與其質問發生爭執，一氣之下竟用錘子擊打對方頭部，事後更將屍體拖到廁所，用鋸子和菜刀肢解，之後裝入編織袋扔進廢井中。2個月後，女兒才發現母親失聯，報案求助後才讓慘案曝光。

據《現代快報》報導，1968年出生的金男，和死者耿女育有1個女兒，2006年 8 月，因感情不和協議離婚，後來因為女兒的緣故，儘管沒有復婚，但兩人又同居了。後來，耿女自己搬出去住。一直到2019年，他發現前妻有了新的戀情，從而懷恨在心。

2019 年7月13日凌晨，金男穿著雨衣，帶著錘子來到耿女的租屋，隨後發生了爭吵。他用錘子擊打前妻頭部，直至死亡，隨後迅速逃離回家。

▲▼作案工具。（圖／翻攝自現代快報）

案發幾個小時後，也就是13日早晨，金男回到租屋周圍查看，隨後離開，次日凌晨，他再次來到案發現場，將屍體拖到廁所，隨後用鋸子和菜刀肢解，裝進2個編織袋內。

隨後，金男帶著2個裝著屍體的編織袋，去了母親生前住的老房子，因為知道房子的院子裡有口廢井。他把屍體扔進井裡，還扔了幾塊石頭下去。

2個月後，死者的女兒和弟弟發現一直聯繫不上她，就報了警。警員來到租屋，發現了屋內的血跡，經過調查，抓獲兇手。金男供述，「我本來沒有想殺她，只是想嚇唬嚇唬她，帶錘子去是因為怕租屋裡還有其他人，屍體放那裡肯定會臭，所以我就想到分屍。」

南京市中級人民法院15日審理了此案，檢方以故意殺人罪為由，對金男提起公訴，量刑建議為死刑。

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