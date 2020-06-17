台大宅王改判無期徒刑　高院：家屬痛失愛女傷痛難以彌補

記者吳銘峯／台北報導

「台大宅王」張彥文2014年間，當街砍殺林姓女友47刀致死，還親吻屍體、猥褻等行為，高等法院17日的更二審將他改重判無期徒刑。高院改判理由指出，張男預謀犯案，手段極其兇殘，「造成被害人青春年華即離開人世，使家屬痛失愛女，所受的傷痛難以回復彌補。」所以改判無期徒刑。

▲高等法院連育群法官說明改判理由。（圖／記者吳銘峯攝）

本案發生於2014年9月間，張男與當時22歲的林姓女友交往、同居，但半年後女友就打算分手。2人雖到日本旅遊，盼感情回溫，但張男竟在日本旅遊期間對女友施暴，強拍裸照，揚言殺害女友，回國後女友隨即分手。張男情傷後10多天後，竟然在案發當天上午8時許，埋伏在女友租屋處附近，等女友出門上班時，持刀當街砍殺女友47刀，女友當場斃命，張男還親吻屍體，隨即遭逮。

檢方起訴後求處死刑，一審判處無期徒刑，二審審理時，張男與家屬以1263萬元和解，並先支付450萬元，二審因此改判刑21年6月。殺人部分經撤銷發回，更一審判刑15年。而高院的更二審於17日改判。

更二審撤銷一審殺人罪的部分，理由在於高院認定張男為預謀殺人，且一審判決後，被告與家屬已經達成和解，再加上刑法沒收規定修正，因此撤銷原判決。至於量刑部分，高院認為，「張男在光天化日之下殺人，所用手段極其兇殘，造成被害人青春年華即離開人世，使家屬痛失愛女，所受的傷痛難以回復彌補。倘若僅量處有期徒刑，將不足以生警惕之用，也有所失衡。」

此外，高院也考量張男已經跟被害人父母達成和解，目前也在分期履行清償賠償金之中，確實有填補損害的具體作為。「另外參考張男在服刑期間狀況正常，堪認張男在家庭功能、社群功能、以及監獄功能當中，應該有遷善的可能。因此綜合以上各點，高院認為不應對被告量處死刑。又張男所犯殺人罪，量處無期徒刑始符合罪責原則，讓張男與社會永久隔離，達到社會防衛目的，也可以使張男深刻的悔悟，為自己的罪刑負責。」