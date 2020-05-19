影／《返校》實境體驗展7月登場！真實走進翠華中學「地下讀書會」

▲「返校 Detention‧實境體驗展」宣傳影片，直播主篇。（影／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

赤燭團隊打造全球暢銷恐怖遊戲《返校Detention》，將在真實世界還原！今年7月「返校 Detention‧實境體驗展」，首次挑戰將遊戲轉換成實境體驗的多元展覽，打破空間限制，讓觀眾真正走進翠華中學，加入「地下讀書會」，整個體驗過程將扣緊遊戲場景、劇情，感受歷史的重量及濃厚，用不同的方式見證女主角方芮欣的經歷、掙扎與輪迴。

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▲「返校 Detention‧實境體驗展」還原遊戲世界！教室展區示意圖。（圖／聯合數位文創提供）

《返校》實境體驗展規劃三大展區，觀眾從讀書會空間開始，就進入遊戲中的世界。第一區「實境沉浸式體驗區」直接還原翠華中學的場景，包括從風雨交加的教室醒來、散發詭異氣味的廁所、進入校長室接起電話、掌聲響起的音樂教室、耳語幽微的鏡像長廊，最後親眼目睹禮堂的終結，參與者一邊在詭譎氣氛中尋找真相，一邊感受發生在1960年代，寂寞而肅殺的氛圍及背後的故事。

主辦單位更提醒，「這趟旅程結束後，可能會讓你暫時無法跳脫劇情回到現實，在裡面徘徊的你，記得前進就對了！」

▲展區示意圖：校長室。（圖／聯合數位文創提供）

▲展區示意圖：保健室。（圖／聯合數位文創提供）





▲展區示意圖：輔導室。（圖／聯合數位文創提供）

▲展區示意圖：無限走廊。（圖／聯合數位文創提供）

第二區「場景互動拍照區」將遊戲中重要道具、核心精神具象化，讓參與者可以進行互動拍照，包括布袋戲台、關押犯人的監牢、象徵女主角方芮欣心境轉換的收音機、傳達自由可貴的紙飛機等，每一樣都值得再細細省思，《返校》到底留給了我們什麼。

▲第二區「場景互動拍照區」將遊戲中重要道具、核心精神具象化，讓參與者可以進行互動拍照。（圖／聯合數位文創提供）

▲展區示意圖：監押犯人監獄，可讓參觀者拍照互動。（圖／聯合數位文創提供）



第三區「關於《返校》與赤燭團隊的故事」，將展出赤燭團隊開發《返校》遊戲的緣起與過程，包含人物、場景設定原稿、團隊人員採訪影片、遊戲製作始末等，都可在這一探究竟。另外有全球首次亮相的《返校》遊戲初版原型提供試玩，讓參與者驚訝，從一開始的版本到遊戲正式上市之間，中間究竟做了多少測試與修正，足以看見赤燭團隊在遊戲製作上的用心與熱忱。

▲第三區「關於《返校》與赤燭團隊的故事」，將展出赤燭團隊開發《返校》遊戲的緣起與過程。（圖／聯合數位文創提供）



主辦單位表示，這是場全台灣人的返校日，用遊戲了解脈絡、用體驗感受時代，而「返校Detention‧實境體驗展」帶大家重返1960年的時光，在古老的收音機、布袋戲偶、白鹿玉佩項鍊、「四、月、望、雨」四首禁歌圍繞下，展開一場永生難忘的翠華中學返校日，許多細節也可以看出赤燭團隊對這時代的珍惜與借鏡，團隊也相當期待《返校》能以不同面貌再次跟大家見面。

▲▼ 《返校 Detention》遊戲畫面，將在真實世界還原！（圖／赤燭遊戲提供）

▲《返校》赤燭團隊合影。（圖／攝影師侯名晏提供）



「返校實境體驗展」將於7月6日到9月20日在台北松山文創園區舉行，5月20日中午12:00正式開賣「鬼門開夜間限定場」，優惠價200元限購200張，售完為止。而自6月1日起將開賣250元預售票、6月4日全通路開賣。

返校Detention 實境體驗展

日期｜2020.07.06 ~ 2020.09.20

時間｜每日10:00~18:00

地點｜松山文創園區 北向製菸工廠 (台北市信義區菸廠路88號)

粉專｜返校-實境體驗展

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