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T點這樣用Part12／AMAZE防疫百寶箱瘋搶兌換中！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ AMAZE快租時尚 。（圖／品牌提供）

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』品牌限量好禮速報！本周與《AMAZE快租時尚》隆重推出，兼具時尚與實用的全方面防疫神器《AMAZE防疫百寶箱》，限量只有50組！雖然疫情有稍微趨緩，不過防疫的態度也不能因此過於鬆懈喔！快動動手指用T點搶換好禮吧！

▲ AMAZE防疫百寶箱。（圖／品牌提供）

▲快使用T點兌換《AMAZE防疫百寶箱》。（圖／品牌提供）

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《AMAZE防疫百寶箱》是專為通勤上班族貼心打造的隨身防疫套裝，設計包含6樣防疫相關用品與AMAZE租衣折價券一張，隨身攜帶防疫100分！每箱內容物包括

(1)AMAZE手工縫製純棉口罩套一入（ 3種顏色，隨機贈送）
(2)多功能口罩儲存盒（最多可放10至15片口罩）
(3)清潔用酒精噴霧（隨身攜帶酒精噴霧）
(4)老薑紅茶隨身包
(5)香氛洗手紙一盒（6種香氣，隨機贈送）
(6)德國小甘菊隨身鐵罐護手霜（清潔手部也別忽略護手）
(7) AMAZE 100元租衣折價券一張

如有相關使用問題歡迎電洽(02)8786-7417 《AMAZE快租時尚》專人為您服務

《AMAZE快租時尚》創立於2016年，致力於提供女生環保且時尚的新選擇。時尚產業每年製造大量的浪費，有很多漂亮的衣服被購買之後，只被使用一次就被丟棄。因此以女生的共享衣櫥的概念，創造了這個服務。品牌提供三千款以上不同樣式的服裝，滿足女生各種場合的穿搭需求。希望有一天共享租賃模式，能深入每個愛漂亮的女生心中，讓缺那件漂亮衣服的妳，不需要過度消費也能亮眼的出席在每個場合。
本次特別與ETtoday新聞雲共同推出時尚又實用的《AMAZE防疫百寶箱》，提供用戶們更多元的服務選擇，更多優惠好康都在《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』，《AMAZE快租時尚》與大家時時刻刻生活在一起。

>>>登入看新聞集T點兌換《AMAZE防疫百寶箱》，快下載最好康的新聞雲App<<<

AMAZE防疫百寶箱兌換方式：
1. 請先至AMAZE快租時尚官網註冊/登入
2. 進入ETtoday好禮商城商品兌換頁
3. 將商品加入購物車後，請於折價券欄位輸入電子折扣碼，並使用信用卡下單。訂單成立後無法修改，請務必確認選擇使用折價券後再下單。(請注意仍須以信用卡支付100元黑貓宅配運費)
4.本商品兌換期限至2020年7月31日，逾期兌換無效，且不得以任何理由要求補發商品兌換券或等值商品。

▲AMAZE防疫箱App圖。

注意事項：
※本活動限臺灣(台澎金馬)之ETtoday新聞雲會員參加，且本活動贈品之兌換區域亦限臺灣本島。
※該優惠券必須於2020年10月31日前完成兌換，逾期兌換無效，且不得以任何理由要求補發商品兌換券或等值商品。
※注意事項：
1. 每筆訂單限使用一張折價券。
2. 折價券不可折抵運費，使用T點兌換之商品仍須支付100元黑貓運費。
3. 退貨/取消訂單無法恢復折價券，訂購前務必確認後再下單。
4. 本公司保留本活動修改之權利，且不另行通知。
5. 若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

▲App會員成就系統連結

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

▲App會員成就系統示意圖

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

▲App會員成就系統示意圖▲App會員成就系統示意圖

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

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