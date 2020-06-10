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T點這樣用Part13／超高CP值曼尼氣炸鍋換起來！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲App會員成就系統使用

▲使用T點兌換「曼尼魔法烘烤氣炸鍋」。（圖／品牌提供）

活動小組／綜合報導

又到了《ETtoday新聞雲》App好禮商城新品上架的時間，本週超豪華大禮降臨，用T點就能換到超高CP值「曼尼氣炸鍋」，省時又省電、便利性高，是每個家庭必備神器，這次，將大手筆提供2組「曼尼魔法烘烤氣炸鍋‎」、200組「500元官網購物金(不限金額折抵)」，趕快加入《新聞雲App》集T點！

《曼尼家電》為提供廣大消費者高貴不貴的平價家電，以入門款的價格提供優質的3C家電，主打熱賣商品「曼尼魔法烘烤氣炸鍋」，採獨家6D氣旋一體鍋設計，擁有超大容量、超輕重量、簡易的操作介面，無論是薯條、雞腿、烤肉、蛋糕、魚肉、蝦、培根、披薩…等，鹹甜美食一指通通都能搞定！即日(6/10)起，使用9999 T點就能兌換一組「曼尼魔法烘烤氣炸鍋」、200 T點兌換「500元官網購物金(消費滿2999以上折抵)」！

>>>登入看新聞集T點兌換曼尼魔法烘烤氣炸鍋，快下載最好康的新聞雲App<<<

▲App會員成就系統使用

【曼尼魔法烘烤氣炸鍋兌換教學】

1. 本商品以人工兌獎方式進行。
2. 由App活動小組信箱將於6/17(三)寄出成功兌換通知。
3. 本商品兌換後將由ETtoday合作廠商寄出商品，兌換本商品時，視同本人同意提供資料予ETtoday合作廠商寄送商品。
4. 於期限內回覆寄件資料，完成兌獎流程。
5. 等待商品郵寄到府。(約7-14個工作天)
※注意事項：
1. 本贈獎不得要求更換其他商品、折抵現金。
2. ETtoday新聞雲保留本活動修改之權利，且不另行通知。
3. 若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

【曼尼家電500元購物金兌換教學】

※該購物金必須於活動期限內完成兌換，逾期兌換無效，且不得以任何理由要求補發商品兌換券或等值商品。
※本活動限臺灣(台澎金馬)之ETtoday新聞雲會員參加，且本活動贈品之兌換區域亦限臺灣(台澎金馬)。

※操作說明
1.請先前往『曼尼家電官網』 註冊/登入會員
2.結帳時於「折扣碼欄位」輸入購物金序號即可
3.單筆訂單只能輸入一個優惠序號
4.詳細兌換方式請以實際操作流程為主
5.若有任何問題，請洽詢曼尼家電服務專線(07)5500388，服務時間每週一至週五11:00至14:00及18:00至20:00

※注意事項：
1.每筆訂單序限使用一次。
2.購物金不可以折抵運費。
3.退貨/取消訂單無法恢復折價券或購物金，訂購前務必確認後再下單。
4.本公司保留活動修改之權利，且不另行通知。
5.若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

▲App會員成就系統示意圖▲App會員成就系統使用

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

▲App會員成就系統示意圖▲App會員成就系統示意圖

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

▲App會員成就系統使用▲App會員成就系統使用

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