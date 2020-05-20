T點這樣用Part11／大春煉皂招牌微笑傳承一甲子

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』品牌獨家好禮又報到囉！跨越了半世紀，傳承三代職人精神的《大春煉皂》，提供100組『植淨抗菌旅行皂』免費兌換，進入《新聞雲App》看新聞、集T點，將輕便、天然無害的《大春煉皂》兌換回家，疫情趨緩之際，要繼續保持勤洗手的習慣，愛護自己也保護他人，趕快兌換品牌限定好禮去！

透過融合濃厚台灣風情的精美皂型，成為外國旅客伴手禮首選的《大春煉皂》，煉製出一塊又一塊無污染無傷害的皂，在洗手皂外，推出多款日常洗沐皂品，其中市面上較罕見的「髮餅」，更是大春的特色熱賣品之一，並以「茶萃」、「米萃」系列獲得許多死忠顧客的青睞。即日(5/20)起，使用1300 T點兌換大春新品「植淨抗菌旅行皂」，防疫輕鬆趴趴「皂」、養成清潔好習慣，更多獨家好康每周三《ETtoday新聞雲》App『好禮商城』新品上架！

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▲使用T點兌換大春煉皂「植淨抗菌旅行皂」。（圖／品牌提供）

【大春煉皂兌換說明】

1. 本商品以人工兌獎方式進行。

2. 由App活動小組信箱於5/31(日)前寄出中獎通知。

3. 於期限內回覆中獎資料，完成兌獎流程。

4. 等待商品郵寄到府。(約7-14個工作天)。

※注意事項：

1. 本商品不得要求更換其他商品、折抵現金。

2. ETtoday新聞雲保留本活動修改及購買優惠指定商品之權利，且不另行通知。

3. 若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！