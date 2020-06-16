「小悍馬」停公園擋風玻璃遭砸　5男女否認犯案：我們是被丟包

▲有「小悍馬」之稱的大發小吉普車後方擋風玻璃被砸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區一處重劃區某公園，16日凌晨有5名年輕男女在現場嬉鬧，甚至傳出疑似破壞公物，警方獲報趕赴現場，發現一輛有「小悍馬」之稱的大發休旅車遭到破壞，後方擋風玻璃毀損，但警方詢問該5名男女，他們稱是被朋友丟包才聚集在該處聊天，休旅車毀損與他們無關，警方對於說詞存疑，抄錄5名男女資料後，將調閱監視器釐清案情。

台中市第五警分局表示，16日凌晨3時許接獲報案，稱北屯區山西路2段重劃區公園旁疑有公物遭到破壞，且現場有5名年輕男女在場嘻鬧，不知道是否是他們所為，警方遂派員到場了解，發現一輛休旅車後方擋風玻璃遭砸破，而現場3男2女皆為20多歲。

警方立即詢問該群人，他們向警方表示，原本跟朋友有約才會聚集在該處，沒想到卻被朋友丟包放鴿子，只好待在原地聊天，並未毀損公物或車輛，那輛休旅車非他們所有，為何被砸他們也不知道。

警方將5名男女資料抄錄後，持續聯絡被害車主到場，但由於是深夜，並未聯絡到。直到上午6時許，車主要開車上班時才發現後方擋風玻璃遭砸破，他表示，車輛是前晚8時許將車停放該處，未料無端遭毀損，相當無奈。警方將擴大調閱周邊監視器，持續追查以釐清案情。

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