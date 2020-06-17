慎入！26歲男花4萬植髮後...頭皮如「長滿蟲卵」超嚇人

實習記者陳妙津／綜合報導

許多男性在年齡增長後，都有髮際線後退的困擾。英國男子豪斯斐德（Luke Horsfield）聽聞在土耳其植髮便宜後，便專程至當地找了一間診所，花了1250英鎊（約台幣4.68萬元），將兩側及後方毛囊移至前方禿頭部分，沒想到術後不僅完全沒有長出頭髮，後方頭皮更滿是傷疤，遠看過去猶如蟲卵密佈，讓他氣得要求退款。

據《太陽報》報導，西約克郡26歲男子豪斯斐德長期以來有M型禿的困擾，「我一直很介意禿頭問題，尤其討厭頭髮濕掉或被風吹亂，出門前也總花許多時間掩蓋禿頭，嚴重影響了我的自信和自尊，改善它是我一直想做的事。」他調查發現，在英國植髮大多數都是收費6千英鎊（約台幣22.49萬元），而在土耳其僅需4分之一不到的價格，只要價1250英鎊（約台幣4.68萬元），且在網路上好評頗多，因此決定在2018年12月啟程赴伊斯坦堡手術。

▲頭皮留下像是蟲卵的疤痕。（圖／翻攝自Clínica de Cirurgia Plástica Dr Milton Peruzzo臉書）



豪斯斐德表示，自己當時進行了6小時手術，醫生不會說英語讓他很不安外，也感覺頭皮後方被取走了過多毛囊。雖然診所聲稱能保證長出新髮，恢復髮際線，但在手術完4個月後，豪斯斐德卻完全感受不到長出新髮，致電診所詢問後，竟被告知這是「正常情況」，直到第6個月後，才稍有一點毛髮長出，但直到一年後都未再有較大改善，頭皮上更佈滿密密麻麻的傷疤，猶如蟲卵般駭人。

豪斯斐德氣得向對方投訴，要求退款，該診所起初並不理會，還介紹可以半價進行另一種手術，經他反覆投訴後，才願意退還400英鎊（約台幣1.49萬元），而豪斯斐德最終也在今年3月時於一間英國診所進行補救手術，成功挽回髮際線。他也警告所有人應充分了解診所後才進行手術，「原先我以為物超所值，但那時卻不知道診所可以要求撤銷網路上的負評。」