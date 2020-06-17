鮮肉哥「受夠髮際線狂退」　找庸醫撒4萬植髮…術後蟲卵斑點爬滿頭！

▲霍斯菲德植髮手術後出現如蟲卵的斑點。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名26歲男子，自青春期之後就出現髮線後退的情況，試過多種配方、藥方等方式，試圖想要改善禿頭的症狀，最後看到土耳其一間診所提供植髮手術，費用也只需要英國的四分之一，評價也相當不錯，於是決定前往。未料在植髮結束後，頭皮上竟出現蟲卵般的紅點，連頭髮都沒有長出來。

根據英國《太陽報》報導，26歲的霍斯菲德（Luke Horsfield）自21歲開始就出現髮線明顯往後退的情況，甚至開始禿頭，他外出前都需要花很多的時間在整理頭髮上面，試圖想要以各種方式來遮掩自己禿頭的情況，「這讓我覺得顏面盡失，所以想到要去做植髮手術」。

然而，植髮手術在英國費用相當高昂，霍斯菲德在偶然的機會下，發現在土耳其一間診所進行植髮手術，只需要英國診所的四分之一價格約莫1250英鎊，且爬文之後也發現評價相當好，於是決定前往進行手術。該間診所當時向霍斯菲德表示，可以將兩側與後方的頭皮毛囊取下，移植到頭皮前方，這樣倒退的髮際線就可以恢復生長。

霍斯菲德在支付了1250英鎊（約台幣4.68萬元）之後，進行了6小時的移植手術，但最後原本沒有頭髮的地方，依舊沒有長出頭髮，甚至出現「蟲卵般的紅點」，他開始擔心是醫師移植過多的毛囊，且醫師也不會說英文。直到4個月後，霍斯菲德頭上依舊沒有長出毛髮，他打到手術診所，醫護人員表示，需要過六個月再來觀察，但直到6個月後才長出一點點，一年後更是幾乎沒有動靜，反倒留下滿滿的紅斑點。

霍斯菲德決定跟診所要求賠償，但對方一開始卻說「可以做另個手術修補」，且只需要收取半價，在經過雙方溝通後，診所才同意退還400英鎊的費用。而霍斯菲德3月份在英國一間診所幫助下，補救手術也順利完成。

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