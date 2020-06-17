北京患者現「關節痛」新症狀！　地壇醫院：新冠病毒能侵犯各器官

▲北京地壇醫院內醫務人員 。（圖／新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在北京爆發，目前已累計116例核酸檢測陽性者，其中有患者出現了關節不適的「非典型症狀」。對此，北京地壇醫院專家醫務處處長馬剡芳指出，新冠病毒的確有一些「奇特」的表現，這顯示新型冠狀病毒已能侵犯人體的各個器官系統，醫務人員正在不斷觀察研究中。

據《新京報》報導，目前新冠肺炎患者全部收治在北京地壇醫院，19家市屬醫院向其增援100人。根據北京公佈的確診患者資訊，有患者出現了關節不適的「非典型症狀」。

▲工作中的地壇醫院內醫務人員 。（圖／新京報）

對此馬剡芳解釋，新型冠狀病毒在世界各地引發很多「奇特」的症狀，包括腸道不適等相關症狀，以前境內病例不多，這也屬於正常，因為新冠病毒是一個新病毒，有許多未知，還要不斷觀察研究；天氣、不同地區患者的體質、生活習慣、患者構成，這些可能都會帶來臨床表現上的差異。

面對「非典型」症狀帶來的挑戰，馬剡芳指出，從目前看，新冠病毒可以侵犯人體各個器官系統，每個人體質不同，也會有不同的表現，所以需要擦亮眼睛，在平時的發熱門診、急診，都可能發現感染者；現在北京要求對發熱患者進行「1+3」的篩查、對門診進行嚴格管理、要求醫院推行非急診全面預約，都是為了防止造成感染。

隨著新冠肺炎疫情持續擴散，北京市政府副秘書長陳蓓16日晚公告稱，經決定即時起北京市突發公共衛生事件響應級別由三級調至二級。