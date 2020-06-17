染疫夫妻一路播毒「幼稚園中招」　2歲男童在被子上「玩了10分鐘」確診！

▲2歲男童在幼稚園被感染。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者鄭思楠／綜合報導

河北雄安新區6月16日公佈3例確診病例的活動軌跡，3人均為兒童，最小的才2歲。通報顯示，其中一名2歲男童是被當老師的母親帶到幼稚園，在確診患者的被子上玩了10分鐘，2天後就開始發燒，之後確認中鏢。

此前，6月14日0-24時，河北省新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例3例、無症狀感染者1例，是一家四口！其中一名6歲王姓女童跟著在北京新發地工作的父母回到河北安新縣，期間前往端村鎮中後街第一幼稚園，之後出現症狀後確診。

據河北安新縣公安局通報，6月11日，北京發現疫情後，王姓女童的父母自北京返回安新縣後，不聽勸阻，沒有申報，拒不配合疫情防控排查工作人員工作，故意隱瞞個人軌跡及與他人接觸情況，給疫情防控排查工作帶來極大困難，對此警方已介入調查。

▲北京再度爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

6月15日0-24時，河北省雄安新區安新縣再次新增確診病例3例（2例為北京市確診病例的密切接觸者，1例為本地確診病例的密切接觸者）。隨後，根據當地通報的活動軌跡，都是兒童！

其中一名染疫男童的媽媽為王姓女童所在幼稚園的老師，6月11日，她帶著2歲的兒子到所在班級上課。期間，男童在女童被子上玩耍10分鐘，隨後返回奶奶住所，並與親屬7人同吃同住，2天後開始發燒之後確診。

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