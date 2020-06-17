北京疫情蔓延4省！36歲男「新發地市場」做生意　回浙江被確診

▲ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京新冠肺炎疫情持續擴散，病例多與「新發地市場」有關，如今浙江、河北、四川與遼寧4省，出現了關聯病例。其中一名36歲的吳姓男子長期在新發地市場經商，他從北京返回浙江溫嶺市後，出現發熱、頭暈等症狀，16日被確診。

浙江

綜合陸媒報導，浙江16日0-24時新增確診病例1例，該位吳姓病患長期於北京新發地批發市場經商，從北京返回溫嶺後，因發熱、頭暈、咳痰及胸悶等症狀前往溫嶺市第一人民醫院發熱門診就診，並主動上報當地衛生院。

溫嶺市第一人民醫院和當地衛生院接報後立即向溫嶺市疾控中心報告，並予以收治入院實行隔離醫學觀察。該位患者16日核酸檢測結果為新冠病毒陽性，結合患者流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，經專家會診後，確診為新型冠狀病毒肺炎病例。目前，已排查出當地密切接觸者11人，全部實行集中隔離醫學觀察，核酸檢測均為陰性。

四川

四川6月15日0-24時新增新型冠狀病毒肺炎確診病例1例（省外輸入），為6月14日雅安市石棉縣疑似病例轉確診，6月9日從北京乘機抵蓉後乘私家車抵達雅安市石棉縣，其丈夫則為6月13日北京確診病例。

遼寧

遼寧省6月13日0時至24時新增2例新冠肺炎確診病例，均為6月12日瀋陽市報告的無症狀感染者，轉歸確診病例，是北京市6月12日確診病例的密切接觸者。其中1例屬普通型病例、1例屬輕型病例。

▲北京新發地市場。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

河北

河北省16日0—24時新增的確診病例，同樣是北京關聯確診的密切接觸者。該位馮姓患者曾同家人到北京新發地批發市場，經核酸檢測為無症狀感染者，後轉為確診病例。

6月15日0—24時，河北省新增4例確診，其中，雄安新區安新縣3例（2例為北京市確診病例的密切接觸者，1例為本地確診病例的密切接觸者），定州市1例（為北京市新發地市場經營者）。

6月14日0—24時，河北省新增報告確診病例3例，是北京市6月11日新增本地確診病例的密切接觸者，新增無症狀感染者1例，是北京市6月11日新增本地確診病例的密切接觸者。