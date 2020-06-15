台灣豬即將「解封」　高虹安：23歲大學畢業征服全世界

▲睽違23年，台灣終於可從口蹄疫疫區除名。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台灣1997年爆發口蹄疫情，歷經23年，終於可以重回口蹄疫非疫區。世界動物衛生組織（OIE）最快15日晚上會以通訊方式通知台灣列入不打疫苗非疫區，台灣生鮮豬肉有望從下半年陸續恢復出口。對此，民眾黨立委高虹安15日在臉書表示，台灣豬的美味一定可以征服全世界。

高虹安指出，歷經長達23年的「在家自我管理」，台灣豬即將「解封」，並跨出大步走向全世界，在這陣子全球因為新冠疫情籠罩陰鬱的情緒，這個好消息，讓人有一種「豬可以，人一定沒有問題」的振奮，相信台灣豬的美味一定可以征服全世界。

高虹安提到，23年的時間，以一個小孩出生長到23歲，應該都要大學畢業了，當年台灣因為爆發口蹄疫情，丟掉了出口全世界的生意，更重創台灣的經濟，因為傷的很重，讓養豬戶得以重視飼養環境的改善，增加更多的養豬的知識，在官民合作下，台灣展現防疫能力，順利挺過最近的非洲豬瘟疫情，實在值得掌聲鼓勵。

高虹安提及，這個大學畢業即將邁入全世界的台灣豬，從今而後，將肩負拓展台灣外交的任務，透過全世界饕客的味蕾，體會來自台灣的用心及防疫實力，呼籲政府對於出口豬肉的品質要嚴格把關，而台灣豬的美味及安全要讓全世界知道，最重要的是，對於與豬相關的疫情防範一定要提高警覺，「台灣豬加油！」

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