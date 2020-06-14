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特色豬殺了價值分不出！養豬業結構落後...長期無法改善2關鍵曝

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▲▼豬肉攤,肉販,市場,肉類。（圖／記者季相儒攝）

▲農委會表示，國人買豬肉習慣，還是喜歡到市場生鮮攤挑選。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣養豬產業今非昔比，不僅在養數量大減，23年前口蹄疫爆發，導致至今無法外銷。台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，產業結構已20幾年沒動過且落後，舉例活體豬載到外縣市肉品市場賣，易有疫病，應採在地屠宰，冷凍、冷藏方式。農委會表示，以防疫角度此想法很好，不過不管量或質逐年都有改變，只是國人「消費習性」和「屠體評級」，短期無法改善。

農委會畜牧處處長張經緯說明活豬運送，各縣市肉品市場屠宰數量不一定是當地養，以台北市需求有300萬，但和基隆一樣一家養豬場都沒有，宜蘭只供應自己一半的量，肉品市場的豬大部分來自雲林、屏東和彰化。業者期待推動殺了之後再運送，但跟消費者需求、經驗法則，和屠體評級出來的等級，都讓肉品、毛豬拍賣結果不同，站在毛豬承銷人角度，是要先看到活體豬，接著殺了再賣。

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▲ 新北應變三機制確保市場供應穩 侯友宜抽查肉品市場防疫運豬車。（圖／新北市農業局提供）

▲農委會指出，站在毛豬承銷人角度，是要先看到活體豬，接著殺了再賣。（圖／新北市農業局提供）

張經緯提到，加上台灣人買豬肉習慣都是到生鮮攤買，要親眼看到，再選擇要哪一塊，雖對比外國防止疫病都是冷凍、冷藏有落差，不過，為杜絕疾病風險，全台每輛活豬車去年開始已規定要裝GPS，管控業者動向，原本也規範進了屠宰場24小時都要屠宰完畢。

對於業者意見，畜牧處表示，當初有試著推動過，但現階段問題，除消費者習慣，還有承銷人、肉商同樣一定要看到肉品才決定價格。張經緯舉例，早期傳統式市場有活雞宰殺，但現在都是脫光光的全雞或切塊，要改變拍賣端跟加工體系，國人消費習慣要先變，這是消費端帶動供應鏈。不過，今年因新冠肺炎疫情，傳統市場豬肉供應數量下減，反而家樂福、全聯等超市冷凍肉品銷售都有成長，雖台灣飲食逐漸西化，制度上全部改不可能。

▲▼豬肉攤,肉販,市場,肉類。（圖／記者季相儒攝）

▲▼農委會強調，站在防疫觀點，豬肉在地屠宰，採冷凍、冷藏販賣是很好的想法。（圖／資料照）

▲▼豬肉攤,肉販,市場,肉類。（圖／記者季相儒攝）

張經緯也點出另一大問題，台灣有許多特色豬，包括安心豬、健康豬、黑豬、伯克夏豬等，若全部屠宰完成，很難去分辯價值在哪，就像黑豬飼養期程多白豬2、3個月，切好看不出來是哪一種，對特色肉品有影響，因此對業者端，還是希望看到整頭豬再拍賣。張經偉最後強調，業者提出意見，站在疾病防疫觀點是要推動，也是很好的想法，所以制度改善肯定都是未來會推動的目標。

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