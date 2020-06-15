「台灣豬」今晚除名口蹄疫區！暌違23年重新進軍國際外銷

▲台灣等了23年，終於可以從口蹄疫疫區除名。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣在1997年爆發口蹄疫情，等了23年，終於可以重回口蹄疫非疫區。據透露，世界動物衛生組織（OIE）最快今晚就會以通訊方式通知台灣列入不打疫苗非疫區，而台灣生鮮豬肉在暌違國際市場多年後，也有望正式從下半年陸續恢復出口。

台灣的口蹄疫疫情在1997年3月爆發，重創養豬產業。根據農委會提資料顯示，當年在養量約1200萬，產值達886億元，占農業產值20%以上。

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其中，約600億元出口產值一夕間消失，撲殺400萬頭豬，開始施打疫苗，直到2018年7月1日展開拔針計劃，持續至2019年6月30日，滿1年沒任何爆發案例，而農委會同年7月1日正式宣布，向OIE申請成口蹄疫非疫區。

為了慶祝除名一路走來相當不容易，農委會20日也將在屏東高雄區農業改良場舉行「感謝有您，豬事順興」感恩活動，正式向國人分享抗疫心路歷程。

▲農委會20日前往高雄舉辦破冰儀式，分享23抗疫心路歷程。（圖／記者許展溢攝）



防檢局局長杜文珍表示，因新冠肺炎疫情，OIE大會今年針對各國提出的申請案，改以通訊方式，由各會員國以書信方式回覆，上週已截止。台灣部分，OIE最快這兩天就會公告。

農委會主委陳吉仲、副主委黃金城和杜文珍也將在20日下午前往高雄農改場舉行感恩活動和破冰儀式，向全民分享兩年前口蹄疫拔針，兩年後終於成功從疫區除名，23年來各界齊心防疫成果，也做好外銷準備，要讓台灣豬再次回到外銷市場。

杜文珍說，台灣豬肉現在只有熟肉等加工製品可以外銷部分國家，接下來台灣成口蹄疫非疫區，生鮮豬肉要出口，還要先和各國進行貿易協商，對方國家也要到台灣看環境等相關作業，已規劃和新加坡、香港和澳門進行接洽。

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