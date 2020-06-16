▲▼ 南迴據點部落長者製作100顆肉粽，將送獨居與身障者。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）



記者楊鈞典／台東報導

南迴協會關懷據點每年的「端午節」都有段溫暖的故事，當部落的長輩們手拿著每一片葉子、杓了一匙糯米、抓了一塊肉片，每一份細心包好的粽子或吉納福(cinavu 排灣語)，一個個色香味俱全，飽滿的肉粽，將送到南迴線各部落的身障者及獨居者家中，而粽子則有長輩們無限的祝福與感恩。

南迴協會關懷據點的長輩們每年端午節前夕，都會利用上課的時間來包粽子，特別的是粽子並不是自己拿來歡渡端午佳節，而是要將粽子送到南迴線各部落的身障者及獨居者家中，今年同樣也製作1百個肉粽，每個都經由據點的長輩們精心挑選食材，然後細心包紮，包著的是部落長輩的愛心與祝福，吃到嘴裡則是充滿著人情味。

每星期2上午，據點的長者們都會身穿著鮮豔亮眼的製服來到教室，課程開始前大家都會先互相關心最近的生活狀況，再由老師志工們進行血壓量測，及帶領著長輩們做基本的健康操運動，同樣地在台東縣最南端的南迴4鄉，許多的老老弱弱需要大家關心，透過每次的節日活動,南迴協會都會將愛心轉為行動,讓各部落需要被照顧的族人們，都能夠感受到佳節的氣氛與歡樂。

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