宣布投入高雄市長補選！李雅靜密集拜訪前輩　朱立倫、郝龍斌大讚：有勇氣

▲▼高雄市議員李雅靜宣布參加高雄市長補選後，陸續拜訪黨內前輩。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

中選會11日公告高雄市長補選將於8月15日舉行，國民黨高雄市議員李雅靜12日晚間表態，將參加高雄市長補選。對此，李雅靜於本周展開密集行程拜訪，15日表示，除了拜會國民黨秘書長李乾龍外，同時也拜訪新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌、智庫副執行長李哲華，希望能藉此向前輩汲取經驗。

李雅靜說，前往黨中央拜會除了請益之外，也向李乾龍秘書長表達投入市長補選的堅定決心，因為自己是青壯世代，來自平凡家庭，出身公務體系，後來從政擔任三屆市議員，深刻體會市民期待什麼樣的市長，所以，除了向黨中央表達參選決心外，更多的是闡述參選理念，希望獲得黨中央的青睞，在第一階段脫穎而出獲得黨內徵召代表國民黨參選。

李雅靜說，請益台北市前市長郝龍斌、新北市前市長朱立倫的過程中，針對市長任內的施政方針，雙方提出討論與分享，她也因此汲取非常多寶貴的經驗，做為未來擬訂政見、規劃市政藍圖重要的參考依據，另外因智庫副執行長李哲華為中央黨部主發會主委，也給予她許多選戰方向及策略。

▲高雄市議員李雅靜、國民黨秘書長李乾龍。

另外，郝龍斌、朱立倫、李哲華於拜會當中，都給予李雅靜高度讚賞，肯定李雅靜巾幗不讓鬚眉的高度勇氣，在國民黨最需要的時候，勇敢站出來承擔，認為這點相當不容易。

李雅靜指出，國民黨對高雄市民始終有責任與使命，沒有退縮的理由，高雄也不是只有一個選擇，距離補選剩下不到2個月，時間非常緊迫，但是目前都1天當2天用，會在有限的時間進行密集的請益。

李雅靜最後提到，前輩們的經驗非常寶貴，且具重要參考價值，未來將持續拜訪政壇前輩汲取經驗，同時也說，她是小人物，唯有以誠懇、專業的態度面對市民朋友，才能獲得市民朋友的肯定，未來將走訪全市各區傾聽市民朋友的聲音與期待。



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