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吳宗憲準女婿照片曝光！神複製「朱立倫招牌小梨渦」…背景超狂29歲就當CEO

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▲▼朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）。（圖／翻攝自中華i創客國際交流協會臉書粉專）

▲朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）（右）。（圖／翻攝自中華i創客國際交流協會臉書粉專，以下皆同）

政治中心／綜合報導

吳宗憲二女兒吳則含18日爆出，被男友蔣豐蔚（Wilson）求婚成功，對方身分是前新北市長朱立倫的外甥，其背景和照片也一一在網路上曝光。

針對吳則含要出嫁，即將升格當岳父的吳宗憲表示，「之前就有見過這個男生，是個很不錯的孩子！」但強調自己本身就是族群融合的代表，沒有任何的政治角度，完全不擔心會被貼上政治色彩的標籤。

▲▼朱立倫、朱立倫外甥蔣豐蔚。（合成圖／朱立倫辦公室提供、中華i創客國際交流協會臉書）

▲朱立倫、朱立倫外甥蔣豐蔚。（合成圖／朱立倫辦公室提供、中華i創客國際交流協會臉書）

關於蔣豐蔚（Wilson），今年29歲，網路上可以看到一些過去經歷，包括蓋米執行長、威督國際創辦人、中華i創客國際交流協會理事長；從中華i創客國際交流協會臉書粉專顯示，該協會還曾經邀請朱立倫進行講座，討論如何為年輕人找出路等議題。

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▲▼朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）。（圖／翻攝自中華i創客國際交流協會臉書粉專）

▲▼朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）。（圖／翻攝自中華i創客國際交流協會臉書粉專）

▲▼朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）。（圖／翻攝自中華i創客國際交流協會臉書粉專）

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