快訊／共軍殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離

▲中共殲10戰機。(圖／中國海軍)

記者林銘翰／台北報導

空軍司令部16日下午表示，上午偵獲一架中共殲10型戰機，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

空軍司令部強調，空軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

根據國防部公開訊息，今天是今年以來，共機第10度現蹤台灣鄰近空域，前9次分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；5月9日運8等；6月9日蘇愷30等；以及6月12日運8等。

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