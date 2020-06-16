共機頻闖防空識別區　空軍：越接近本島「越積極處置」

▲中共軍機近期頻繁進入台灣防空識別區。（示意圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

中共軍機近期頻繁進入台灣防空識別區，有媒體報導戰機升空監控「寧擦撞也不開火」，16日中午又傳出共機侵入我西南空域，國軍也按照慣例進行了兩次廣播驅離。對此，空軍司令部16日表示，國軍秉持不挑釁、不引發事端，且越接近本島越積極處置等原則，都能立刻應處。

國防部16日上午召開「陸軍經理品研改成果」記者會，邀請陸勤部補給處處長劉雅魁少將、國防部後次室後管處副處長蔡淑芬上校、空軍司令部戰訓處處長盧建中少將、空軍司令部計畫處獲管組組長諶治祥上校出席。

因應共機近期頻頻進入台灣防空識別區（ADIZ），有媒體報導，傳出國防部修改因應方式，「寧擦撞也不開火」。此外，16日午間又有軍事迷傳出共機侵入我西南空域，國軍也按照慣例進行了兩次廣播驅離的訊息。

對於今日傳出共軍又侵入我領空的訊息，國防部並未證實，不過，盧建中回應，若共機進入防空識別區，基於捍衛台灣主權領土和區域穩定，空軍秉持不挑釁、不怯敵原則，不升高衝突、不引發事端，越接近本島越積極處置，國軍運用聯合情監偵作為，立刻掌握應處。

事實上，12日上午才有一架中共運八機，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。當時國防部強調，國軍對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，目前狀況均正常。

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