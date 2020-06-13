吳斯懷批王定宇屢洩軍機「非常愚蠢」：蔡英文不該視而不見　

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／綜合報導

台東縣成功鎮基翬漁港附近及屏東九鵬基地11日晚間傳出巨響，疑似為中科院發射2種飛彈所致，但未獲證實，而立委王定宇12日則曝中科院當晚測試的是新型飛彈實彈射擊。對此，立委吳斯懷13日痛批，這類事情國防部常把話說得模糊，就是不願被敵人摸清底細，結果王定宇卻屢次公開國軍機密，把反制能力提前曝光是「是非常愚蠢的行為」，要求國防部應嚴查洩密管道。

「反制能力提前曝光--愚蠢；國防部應盡速嚴查--洩密」，吳斯懷12日在臉書指出，媒體報導當時中科院疑似發射愛國者或天弓三型增程飛彈，但現場工作人員低調不願透露任何飛彈消息，中科院也不願評論，不料王定宇卻在臉書表示，中科院確實是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。

吳斯懷表示，針對軍事戰略、軍備研發、武器採購，重大演訓，國防部常把話說得模糊，「這是正確的基本戰略情報策略」，真真假假、虛虛實實，就是不想被敵人摸清底細，或是誤導敵人判斷，但王定宇屢次將國軍的底牌公開攤在陽光底下，「是在炫耀自己有特殊消息來源？還是告訴大陸我們準備好了？你們早做準備吧？把國軍多年努力研發的反制能力提前曝光---是非常愚蠢的行為」。

吳斯懷列舉，王定宇2018年7月時，在國防委員會立委赴歐洲法國東部機密考察形成還沒結束，就打卡曝光法國東部只有一座「呂克瑟伊本」空軍基地，機密考察毫無機密可言；敦睦艦隊染疫案，王定宇揭露敦睦艦隊有近19天「額外航程」逼得國防部倉皇應對，擠牙膏式的回答。

吳斯懷無奈提到，他依立委職權向國防部索取公開資料作為問政參考，也事先告知國防部若有「機敏資料」可以不用提供，結果還被抹成「洩密」，「兩相對照之下，難道判斷是否構成洩密的依據是顏色，還是「台灣價值」額度夠不夠嗎？」

吳斯懷再罵，王定宇是執政黨立委，又是國防委員會立委，已非第一次洩漏軍事機密，總統蔡英文不論以總統還是民進黨主席身分，都不應再視而不見。

吳斯懷強調，國軍是中華民國的國軍，不是蔡英文的禁衛軍，更不是民進黨的黨軍，為確保軍隊國家化的角色定位，強烈建議國防部應盡速嚴查洩密管道。

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