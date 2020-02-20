中正黨少龍「真ㄓˇ就是偶！」自稱歌聲能化邪氣！網一聽超熟悉口音…笑炸

▲少龍表示自己是萬物之主，只要聽他的歌就可以轉化邪氣磁場。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，中華中正黨的榮譽黨主席、號稱董事長歌手的「少龍」日前在粉絲團表示，肺炎及流感等皆是磁場變化、邪氣演化而來，但只要聽他演唱的歌曲，就可以形成保護作用，成為一個有福氣的人。結果一番言論被網友大吐槽，「前面幾句就聽不下去了，還有人信」、「你把seafood放在哪裡啊？」

《爆料公社》臉書粉絲專頁19日貼出一段影片，文中寫下「聽歌可以抵抗武漢肺炎？！五教共主抗武肺？ 信眾：神蹟！ 疾管署：觸法！」影片中指出一名男子自稱「神的化身」、自命五教共主-少龍，並剪輯少龍演講片段、信徒隨歌起舞的畫面等等。

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少龍在2019年1月6日曾召開聲明，先介紹自己的來歷，「我的元神在天界是最高之神，統領天界（天國）所有神，天界（天國）任何神都必須聽我的指令行事，因此我可以把任何神調來調去」、「少龍的元神在天界（天國）層次及地位是造萬物者，可以化出宇宙及太陽系十大行星，型成一個新世界，也是基督教、天主教、伊斯蘭教、道教及佛教－五教共主，萬物之主、人類共主、萬王之王、萬星之主」。

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▲少龍自封五教共主、世界末日救世主等8個封號。（圖／翻攝自爆料公社）

接著少龍表示，他為了挽救人類的無知墮落魔鬼界，避免人類在地獄受刑罰，他應末日人類的需求，所以自然下凡出現在人類中，是世界末日救世主。「民間有一陣子盛流傳，南投九九山峰有一塊石碑，在清朝有一位預知將軍，算出將來台灣會出一位真主，這位真主就是我」，只是因為那時時機未成熟，所以他沒表態，現在時機已經成熟，他要向人類宣告「真主就是我」，「人類如果不相信，可以舉辦一場『印證大會』，來印證是真是假。」

影片也提到，五教共主少龍聲稱只要用手朝對方揮一下，就能治病，連武漢病毒都能治，而自己歌聲的正面能量可以轉化邪氣磁場，降低各種症狀的傷害。影片中還剪進信徒身穿粉色、印有「我愛少龍」的T恤，伴隨少龍歌聲起舞的畫面，「信徒表示，少龍與生俱有歌唱天賦，歌聲純淨、丹田渾厚有磁性，音域廣不用假音，唱功沒有呼吸換氣聲音，轉音婉轉且長音尾音收放自如，能夠獲得心靈的安慰，撫慰煩躁不安的心靈，並能引發人的積極樂觀向上的神奇力量。」

▲少龍說現在時機成熟，所以他向人類宣告「真主就是我」。（圖／翻攝自爆料公社）

看到影片後，網友忍不住瘋狂吐槽，「前面幾句就聽不下去了，還有人信？怎麼不去吃屎啊」、「為什麼還有這麼多空仔會去信他，唱的歌還五音不全，根本跟音痴一樣」、「他能治武漢病毒，可以把他送到第一線試試看」、「走音，台灣勾語……抱歉，我笑翻了」、「我很認真聽，但真的聽不下去，這麼蝦（瞎）的事也說的出來」、「這種歌聲好像可以在電視一百多台看到，那種電話打進去唱的，所以很多阿公阿嬤跟媽媽應該都有這種神力喔！」

還有人直呼，「為什麼我聽他的歌聲越聽越想翻桌！哪裡來的正能量」、「我不能接受造物主是台灣國語><」、「為什麼我聽到歌聲會一直笑？這正常的嗎」、「連話都講不好，還想當神」、「我只看到五教共主治不好自己的近視和禿頭……午覺公豬還差不多」、「我寧願聽港湖女神開演唱會」、「他的歌應該真的能使人心情放鬆，因為聽了就好想笑。」

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