聽他歌聲化邪氣治肺炎被噓爆！中正黨主席少龍亂造謠…2人落網下場曝

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情逐漸加溫，正當全台政府民眾努力防疫警戒，17日中華中正黨榮譽主席少龍竟在臉書粉絲專頁預言，台灣境內民眾會「因肺炎或流感死一半人口」，更宣稱民眾若罹患新冠肺炎或流感，只要加入中正黨並聽少龍的歌曲就能解除恢復健康，相關言論引發網友撻伐，而經警方調查，25日少龍和李姓秘書長2人已到案說明。

▲針對新冠肺炎發表不實言論，少龍和李姓秘書長25日已到案說明。（圖／翻攝臉書）

中華中正黨榮譽主席少龍日前PO文表示：「我來自天界最高層次的神，今世，21世紀下凡來救人，也是世界救世主，今世會發生肺炎及流感也是人的劫數，因此肺炎及流行感冒是源於心靈上的因果病，如你們人類今天不相信沒關係，等你有一天得了這種病你就會相信，因為人類們沉溺於醫學及科學很久，要你們改可能很難改，所以在台灣地區人類可能會滅亡一半以上人口。」

▲中華中正黨疑有散播關於罹患新冠肺炎不需要就醫。（圖／翻攝臉書，下同）

警政署對此荒謬言論，日前在刑事局打擊疫情假訊息專案會議上指示將從嚴偵辦，希望能遏止藉由宗教、政黨操弄疫情言論，爭取曝光度甚至引起社會大眾恐慌的離譜言論。但對此中華中正黨榮譽主席少龍18日居然在政黨臉書粉絲專頁PO文嗆聲：「警告媒體人員，勿亂報新聞及政府有關單位人員勿介入我的言語，如不聽會招來上天處罰你們」。警政署長陳家欽17日到刑事局舉行防疫打擊假訊息專案會議時，嚴正表示將對這類謠言：「疫情將造成台灣多人死亡」嚴加偵辦。

▲中華中正黨榮譽主席少龍18日PO文。

少龍煞有其事透過臉書發表「道主宣告」：「全球正籠罩著民權時代回歸神權時代風暴中，台灣目前正處於寧靜中狂風暴雨，請留意自己身體變化狀況。」「警告媒體人員，勿亂報新聞及政府有關單位人員勿介入我的言語，如不聽會招來上天處罰你們。今天是上天處罰人類的世紀，這是永久地，而且到回歸於神權才停止，切記！」揚言神將懲罰介入他言論的媒體、負責打擊假疫情的檢警防疫人員，嗆聲意味濃厚。

▲道主宣告。



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