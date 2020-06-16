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獨／奇蹟生還點曝...屏安醫院副院長「懸賞200萬」10天後找到了！他還原搜救過程

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▲▼ 副院長找到了。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏安醫院副院長找到了。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者林昱萱／屏東報導

屏東屏安醫院行政副院長楊欣正於6月6日在來義棚集山區迷路失蹤，歷經10天的搜索後，終於在溪谷發現楊欣正的蹤影。對此，南區救難委員會主任委員許昆山表示，「每天都有大約100人，來自全台的救難人員在幫忙尋找，最後在尖刀尾溪瀑布那邊找到副院長。」

許昆山接受ETtoday新聞雲記者採訪時表示，「事發當天楊欣正和醫院員工一起去爬山，大約10點多時，楊說要先走，大概到11點時有傳訊息跟大家說他迷路了，有滑了一跤，但沒有大礙，但是到了下午2點多時，就已經沒有訊號了。」

►快訊／懸賞200萬10天找到人！　屏安醫院副院長「頭部有傷」奇蹟生還

許昆山也說，「當天開始，每天大約都有100人上山協助尋找，幾乎整座山都翻遍了，整個地毯式搜索，最後今天在下溪谷時，終於在尖刀尾溪瀑布那邊看到楊欣正。」

▲獨／奇蹟生還點曝...屏安醫院副院長「懸賞200萬」10天後找到了！他還原搜救過程。（圖／中華民國山難救助協會南區搜救委員會提供）

▲副院長失聯10天後被尋獲。（圖／中華民國山難救助協會南區搜救委員會提供，下同）

此外，許昆山也提到，「楊副院長被發現時，人相當虛弱，胸骨也已經斷裂，不過生命跡象穩定，但由於現場沒辦法進行直升機吊掛，因此現場搜救人員仍在想辦法協助將楊送往醫院救治。」

▲獨／奇蹟生還點曝...屏安醫院副院長「懸賞200萬」10天後找到了！他還原搜救過程。（圖／中華民國山難救助協會南區搜救委員會提供）

另外，消防局也指出，本次搜救任務總計出動118車次及警消228人次、義消67人次、涼山特種部隊106人次、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體130人次、獵人及山青89人次、林務局5人次。

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