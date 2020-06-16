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歷時7年《台北上河圖》長達200公尺！取材132年上千則新聞故事

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▲▼作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成《台北上河圖》。（圖／誠品提供）

▲《台北上河圖》日景鳥瞰圖。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

知名畫作《清明上河圖》記錄北宋時代的繁華街景，如今也有《台北上河圖》誕生！作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成，原稿長達200公尺，畫作取材自1887至2019年上千則台北重要的新聞敘事，搭配時代感的台北街景與廣告招牌，展現100多年來台北城市樣貌與故事。

《台北上河圖》上冊以圖文的方式紀錄台北故事，還原台北成長史！像是1986年台北市立動物園從圓山搬遷到木柵，數十萬民眾夾道歡迎，爭相親睹「動物喬遷大遊行」。還有1999年發生芮氏規模7.3的921大地震，造成北市東星大樓倒塌，震撼全台。

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▲▼作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成《台北上河圖》。（圖／誠品提供）

▲《台北上河圖》以圖文載述台北故事，1999年發生921大地震，造成台北市東星大樓倒塌。（圖／誠品提供）

插畫藝術家葉子明分享，繪述長圖第一步的挑戰，就是要克服紙張的問題，他們特選一卷重達35公斤的長軸水彩紙，以廣而長的視角呈現跨世代的台北圖景；而此次的繪述創作記載許多人的生命故事，因此葉子明也小心翼翼地以浮世繪的庶民觀點、第三人平行視角構圖，希望讀者細覽台北世代生活型態演進的同時，也能體悟到商業模式的更迭、百工百業的興衰、流行文化的演變，以及人文價值的消長。

▲▼作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成《台北上河圖》。（圖／誠品提供）

▲1986年台北市立動物園從圓山搬遷到木柵，數十萬民眾夾道歡迎。（圖／誠品提供）

《台北上河圖》下冊則邀請跨領域名家講述記憶中的台北，其中蔡康永分享閱讀作家白先勇經典作品《台北人》奇妙經驗，就像是認識的人跑進書裡；而詹宏志回憶起1974年北上到大學報到時，面對一無所知的台北，心慌思索著這座城市將會如何改變他的命運。作家劉克襄則分享在台北盆地裡，山友們自發性的勞動修路，帶給他生活的新領悟；資深電視節目製作人王偉忠說，即便在台北生活那麼久，至今還是有種「南部小孩」的心情。

▲▼作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成《台北上河圖》。（圖／誠品提供）

▲書中也搭配重新繪製的台北老照片，包括誠品敦南店的經典窗景、文學走廊。（圖／誠品提供）

此外還收錄時尚界名人洪偉明、演員林青霞等超過15位名人，訴說一段段台北記憶的故事。書中也搭配重新繪製的台北老照片，包括誠品敦南店的經典窗景、文學走廊，也在其中供讀者珍藏。

作家蔣勳為《台北上河圖》撰寫序文表示，《清明上河圖》的「上河圖」是指流貫京城帶來繁華的汴河，而姚任祥所創作的《台北上河圖》則是數百萬人在一個時代共同締造的繁華，該書有助於觀察、思考與反省在這座城市的我們，進而有能力創造更美好城市。

除了記錄台北城市的畫冊、邀請作家分享記憶中的台北，還有兩張珍貴的台北鳥瞰圖繪稿，姚任祥提到，如同我們到陌生城市旅行，總會先藉由「城市鳥瞰圖」認識一座城市，而代表台北的又是哪個角度呢？

橫跨4頁的台北日景鳥瞰圖，幾經思考與勘景，決定參考日本時代吉田初三郎於昭和10年所繪製的鳥瞰圖，從三重到民族西路，沿著松山機場的航道，由淡水河上空眺望台北市區，左邊有關渡、右邊有木柵，正面遠處是內湖與南港，是最完整的台北市全景。

▲▼作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成《台北上河圖》。（圖／誠品提供）

▲橫跨達6頁的台北夜景，從內湖碧山巖看台北盆地，完整展現台北的萬種風情。（圖／誠品提供）

而橫跨達6頁的台北夜景，則是從內湖碧山巖看台北盆地，有台北燈火最燦爛的東區，也有燈火微弱而溫暖的景美、東湖等，完整展現台北的萬種風情。《台北上河圖》套書共上、下兩冊，即日起於全台誠品書店及誠品網路書店獨家販售。

▲▼作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成《台北上河圖》。（圖／誠品提供）

▲作家姚任祥與插畫藝術家葉子明歷時7年完成《台北上河圖》。（圖／誠品提供）

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