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誠品今年關8間店　董座吳旻潔：百貨高樓層已不是發展趨勢

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▲誠品董事長吳旻潔,敦南。（圖／誠品提供）

▲誠品董事長吳旻潔日前在敦南宣佈新的24小時接棒書店。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活今（5／27）舉辦股東會，因上半年受新冠肺炎疫情影響，加上「起家店」誠品敦南即將在5月熄燈，下半年狀態備受矚目，誠品董事長吳旻潔也針對未來營運進行經營報告，表示今年下半年「還會再關一、二家」，包括百貨高樓層的店別，因為「其地點已不是誠品生活的發展趨勢」。

今年誠品旗下書店調整動作大，昨（5／26）才對外證實經營21年的士林店，也即將在5月底收攤，算一算誠品今年上半年，就已經收掉台南安平店、台東店、高醫店與實踐店，以及5月底的敦南店與士林店共6家，在股東會上也表示下半年將再關1至2間店舖。

新冠肺炎疫情在上半年肆虐，許多大型公司紛紛退出市場或宣告虧損，尤其是餐飲與賣場也祭出裁員或直接收攤，看似前景不明，其實業界人士也表示，是趁機「調整體質」。誠品趁勢針對租約到期、商圈改變的分店進行調整，吳旻潔表示，高樓層的小坪數店面逐漸式微，已不是誠品生活的發展趨勢，此外在老舊社區的門店，也會評估調整。

她補充其評估繼續或新開店原則，共有3種指標，「未來性」、「獲利性」和「公共性」，其中一項指標無法達到，就會選擇關店。目前位於百貨高樓層店舖包括美麗華百樂園、忠孝SOGO、中壢SOGO、台中中友百貨、台中大遠百、高雄大遠百、高雄SOGO、屏東太平洋百貨等。

此外，以電商通路為規劃的「誠品平台」也將在今年12月上線，首波鎖定新的24小時書店信義店，提供其店內的藏書與文創商品銷售服務，品項超過40萬種，也會規劃24小時到貨。

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