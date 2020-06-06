戳破台灣30年「假掰文化」！　彭明輝盼回歸正常：敦南誠品熄燈剛好而已

▲敦南誠品熄燈前盛況。（圖／記者蔡玟君攝）



記者黃可昀／綜合報導

31年歷史的敦南誠品今年5月31日熄燈，雖然這個承載許多回憶的地方關上大門，讓很多人十分不捨，也占盡各大媒體版面，不過，政大教授彭明輝有不同看法，他認為「敦南誠品熄燈，真的剛好而已」，這都要歸咎於台灣長期的「假掰文化」。

彭明輝3日在臉書表示，敦南誠品關閉的消息曝光後，他才發現原來身邊好多朋友都是「假文青」，大家變得格外關心誠品動向，「本來不想說什麼，偉大公關才女文西的一席話讓我終於忍不住，什麼是『每個台灣人都欠誠品一份情』？」他坦言，過去也曾到誠品做過幾場演講，但他「極厭惡誠品帶來的假掰文化」，以他身為作家的眼光來看，誠品並沒有為他帶來正面影響。

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敦南誠品最著名的就是「全球第一家24小時書店」，不少文青會在深夜時分到那裡看書喝咖啡，這看似有品味的舉動，在彭明輝眼裡「明明就是去等待邂逅，或找尋愛情獵物，就別裝腔作勢了。」他舉例，信義誠品一樓的香水味格外突兀，分明就是個「掛著書店招牌的百貨公司」；松菸誠品更讓他不解，簡直是典型大賣場，「就別在那兒裝文化了」。

▲大家突然都跑去看書了。（圖／記者蔡玟君攝）



他還指出，「因著折扣的關係，誠品使臺灣的書價漲三成」，還有大型連鎖書店與網路書店的風靡，使得獨立書店被壓縮到奄奄一息，不過，最讓他看不慣的還是「誠品和一些名人帶領的假掰文化」，敦南誠品熄燈只不過讓閱讀回歸正常，「不再假掰，不再裝腔作勢」，深夜時分想看書就待在家好好享受文字與音樂，「別老裝文青去敦南誠品等美麗的邂逅」。

彭明輝一針見血的言論吸引不少人朝聖，這篇文目前已經超過1500次轉發，網友紛紛表示，「這是我最近看過關於敦南誠品最值得佩服，也最為中肯的言論！更是我唯一想分享轉貼的言論」、「 誠品是很假掰，支持獨立書店+1，益發覺得為了理想與信念的他們堅持到現在是多麼不容易」、「說的太好了，現在已沒有願說實話的人了」、「很久沒看到這麼痛快的貼文...讚！」