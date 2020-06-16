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PTT省錢板各種優惠！他一逛「超無感」物慾超低　網笑揭本質：根本花錢板

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▲省錢,存錢,數錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲有網友會在省錢板上報好康，分享各種優惠。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

批踢踢有超過2萬個不同主題的看板，許多人可以選自己有興趣的逛逛。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「有人也對省錢板（Lifeismoney）無感嗎？」說他物慾超低，平常幾乎不會買什麼日用品，就算有要買，也不會特別找優惠。有人則留言揭穿省錢板的本質「那裡根本是花錢板」，讓其他網友超有共鳴。

這位網友文中表示，好像很多人都會逛省錢板（Lifeismoney），上面會有網友分享很多各式各樣的優惠，從電商到店面豪不侷限，能滿足現代人購物折扣的慾望。

請繼續往下閱讀...

原PO接著說，他個人對省錢板卻超無感，並不是因為他賺的錢很多，而是物質慾望很低，「平常幾乎不會買什麼日常用品，就算有需要的物資用品，也不會特別挑特優惠的時刻去買。」也好奇是不是有人跟他一樣，對省錢板特別無感。

▲專業,辦公,計畫,省錢,記帳,打字,。（圖／翻攝自pixabay）

▲有網友認為，省錢板根本是花錢板，會讓人越看越想買。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，就有網友直呼，「不需要為了優惠買沒必要的東西」、「節流不如開源啦……每天省個100一個月也才3k」、「比較像撿便宜板，我還期待能看到用5000塊活一個月的文章」、「我也超無感，怕的是看那個板，買了一堆不需要的東西。」甚至有人笑說，「那裡根本是花錢板」、「省錢板=花錢板 不看沒事看了更想買」、「很多人反而花更多錢買不必要的東西。」

不過也有網友表示，「我滿喜歡省錢版的，只是看有什麼優惠而已」、「糟了我超有感的」、「很愛看欸哈哈！可以看有什麼能買，根本不是為了省錢XD」、「偶爾看看，有時候可能會找到需要且正在特價的商品」、「鎖定本來就需要的，或可以賺錢（拿LINE點數之類）的就好」、「想叫外送的時候就會去看一下有沒有優惠。」

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