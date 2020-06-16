羅智強酸陳其邁、陳致中「貪二代」：我們可沒有貪污的好福份啊

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員羅智強14日才表示，若行政院副院長陳其邁成功補選上高雄市長，可否與前總統府秘書長陳菊每年固定舉辦「雙陳論壇」，討論貪污除罪化，引發熱議。羅智強16日再納入高雄市議員陳時中，並酸陳其邁跟陳致中都有個貪汙的爸爸，「貪二代的光環多亮眼啊」。

羅智強14日表示，有貪二代光環加持的陳其邁躺著補選都會贏，所以建議他當選高雄市長後，與陳菊每年固定舉辦「雙陳論壇」，討論除罪化。他酸，在台灣貪汙有罪實在太可恥了，貪污除罪化是轉型正義的最後一哩路。

對此，羅智強16日再指出，他建議陳其邁當選市長後，和陳致中或陳菊一起辦「雙陳論壇」一起推動貪污除罪化，結果1450玻璃心碎滿地，鋪天蓋地追殺他。

羅智強表示，「很奇怪耶」，他是為陳其邁跟陳致中積功德，他們都有個貪污的爸爸，「貪二代的光環多亮眼啊，不能分一點給别人嗎？」，不像他，爸爸是一輩子窮苦的工人，年輕時窮到只能白飯配辣椒，「我們可沒有貪污的好福份啊」。

羅智強酸，「沒聽過一首兒歌『世上只有貪爸爸好？』世上只有貪爸爸好，有貪爸爸的孩子像個寶」，貪污除罪化讓全國的人民，「即便你沒有像陳水扁一樣當到總統，即便你沒有像陳其邁的爸爸陳哲男一樣當到總統府副秘書長」，大家都有機會好好的貪污，都可以和陳其邁、陳致中一樣變成寶。

「讓台灣成為貪污共和國，這是多麼崇高偉大的境界啊，不好嗎！」羅智強表示，這麼皆大歡喜的事情，1450需要反應這麼大嗎？不解啊！不解啊！「邁邁，你説是吧！」

▼羅智強16日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）