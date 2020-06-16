桃園復旦中學生集中唱驪歌辦畢業式　歹徒闖教室搜刮5萬元財物

▲桃園市復旦中學15日舉行畢業典禮卻傳出國三有3個班級遭宵小闖入，大肆搜刮約5萬餘元財物後揚長而去，警方已掌握特定對象查緝中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市私立復旦中學15日舉行畢業典禮，其中國三有3個畢業班因教室未上鎖，典禮結束後學生進入教室發現被大肆搜刮，損失約5萬餘元財物，校方表示已報警處理；平鎮警分局指出，已比對教室內門窗指紋，過濾監視畫面確認可疑涉案人員，目前已掌握特定對象全力追查中。

據指出，位於平鎮區的私立復旦中學，是桃園市知名私立學府，15日舉行國中部與高中部畢業典禮，國中部和高中部各有12個班級，畢業生人數為1082人，每班約45人；有畢業生透露，之前學校某社團也傳出曾遭小偷，但在畢業典禮進行時竟宵小竟大膽闖空門搜刮財物。

▲桃園市復旦中學15日舉行畢業典禮，卻傳出國三有3個班級遭宵小闖入搜刮財物情事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校方表示，第一時間獲悉遭竊後已主動通報警方處理，沒有任何隱瞞，學校採取公開透明的態度，15日上午9時至11時在大禮堂舉行畢業典禮，國三畢業班位於禮堂旁，僅開放一個入口進出，學校也設有巡察人員，典禮結束才開放學生進入，位於4樓的3間教室未上鎖，竊賊可能以外賓身分掩護，利用畢業生從會場走回班級教室的空檔短短10分鐘搜刮，總計約有20名學生受害，大多是放置於抽屜內書包皮夾現金被偷，總數大約5萬元左右。

校方強調，學校因防疫關係最近都未對外開放，因教育局在6月初下達公文，要讓家長進入學校參加畢業典禮，學校才開放校園讓家長或貴賓進入校園。

平鎮警分局說，目前已成立專案小組，積極調閱學校內外監視器，採集教室內外指紋等跡證，鑑識人員已採集帶回比對分析，已掌握可疑對象全力偵辦中，因目前正值畢業季，警方呼籲學校若開放外賓進入校園參訪，請務必隨身保管財物，以免遭竊賊有機可趁。

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