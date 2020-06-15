墾丁民宿「深夜開趴」！爬屋頂嘶吼唱歌、放鞭炮　他住隔壁崩潰：根本災難

▲民宿旅客深夜10點開趴歡鬧，大聲嘶吼國歌還放鞭炮，他傻眼「客質簡直是災難。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊開始漸漸回溫，屏東恆春終於迎來久違人潮。但有居民在臉書表示，他住宅附近有一間民宿，旅客入住後竟然在深夜開趴，深夜10時還在唱歌跳舞，甚至爬屋頂放鞭炮，讓他氣得決定錄影PO上網，大罵「遇到這樣的客質簡直是災難。」

事件發生在屏東恆春恆公路上一間民宿，畫面中一群年輕人聚集在民宿後院狂歡，隨著音樂不停擺動身體，旁邊還有彩色燈光不斷閃爍，讓現場宛如夜店一樣，下一秒更有人high到爬上屋頂、嘶吼高唱國歌，完全不顧已經是深夜睡眠時間。

原PO表示，他們這一條巷子民宿比例較高，周末經常會有較多的遊客住宿，他能理解及體諒出遊在外要放鬆，相信民宿業者也會提醒客人，超過晚間10時後要保持安靜，「但是遇到這樣的客質簡直是災難，爬屋頂、敲打、唱歌，還放擴音、放鞭炮。」

一名當天在附近住宿的旅客也證實，「他們在烤肉，然後唱歌都唱很大聲，我10點多上去樓上休息，他們還在唱，甚至放鞭炮之類。」

▲其他遊客表示，他們深夜10點都要休息了，但當時的旅客仍繼續開趴。（圖／東森新聞）

文章在臉書曝光後，許多網友表示，「客質簡直是災難」、「遊客素質差啊」、「支持唯一報警處理絕不能姑息，否則將來會更亂」。也有部份居民覺得沒有關係，畢竟恆春半島仰賴觀光收入，加上前陣子因為疫情影響生意冷清，大家也不想跟新台幣過不去，但仍希望業者善盡提醒責任、旅客能盡量自律。

恆春警分局建民派出所表示，針對網友反應吵鬧的情況，派出所沒有獲接任何相關案件，建議投訴者可以致電派出所，由派出所派遣警員告誡查處較為妥善，有相關治安或交通意見，也可以直接向本派出所反應。

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