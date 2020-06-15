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勇警李承翰父親警察節隔日公祭　江啟臣籲：別讓人民保母再曝危險中

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▲殉職勇警李承翰姐夫莊貽麟難過岳父母無法前來觀李（圖／記者張君豪翻攝）

▲殉職勇警李承翰姐夫莊貽麟難過岳父母無法前來觀李（圖／記者張君豪翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

適逢6月15日「警察節」，總統蔡英文頒獎表揚獲選的28位「全國模範警察」，其中殉職鐵路警察李承翰姐夫莊貽麟也在獲獎之列。不過，明（16）日就是李承翰父親的公祭，國民黨主席江啟臣15日晚間在臉書上呼籲，希望政府可以盡快修正《警械使用條例》，別再讓人民的保母繼續暴露在危險之中。

鐵路勇警李承翰父親4日胃出血病逝，消息傳出後讓各界扼腕嘆惜，李承翰母親甚至曾表示已經對司法失去信心。對此，江啟臣指出，面對警察為國家社會的付出，政府更應該要當警察的後盾，前年發生了鐵路勇警李承翰犧牲生命保護乘客安全，各界呼籲修法檢討警械使用，但是完全執政的民進黨政府卻從沒提出法律修正草案。▲▼江啟臣主持擴大主管會報。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

江啟臣進一步表示，直到今年4月底殺警兇嫌一審獲判無罪，5月中行政院才送出這遲來的草案。6月初李爸爸因喪子之痛抑鬱而終，完全執政的民進黨，說要做警察的後盾，過了二年、兩條生命逝去，修法進度卻是零。

江啟臣感嘆說道，明天是承翰爸爸的公祭，希望別再今天公祭、明天忘記，警械使用條例不修正，就是讓人民保母繼續暴露在危險之中，呼籲將警械使用條例修正草案列入本次臨時會的議程，並且三讀通過完成立法，讓警察不再有後顧之憂，真正落實政府是警察後盾的口號。

對於警械使用條例修正草案的推動，行政院發言人丁怡銘曾表示，行政院會已通過《警械使用條例》部分條文修正草案，須等到立法院下會期開議後，再與其他版本併案審查，未來警察人員執勤時如因未攜帶警械、或未能有效使用警械時，於緊急情況下，得彈性靈活使用警械以外的各種物品，以符合各種情境的需求。

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