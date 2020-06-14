江啟臣：高雄補選一定戰　提名人選朝不能輸的方式思考

▲江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

針對高雄市長補選，國民黨人選仍未決定。國民黨多位立委和市議員14日共同召開記者會發表聲明，宣誓將全力輔選國民黨提名的候選人，黨主席江啟臣晚間也在臉書發文，強調國民黨一定戰，對於國民黨而言，提名人選不是想著贏，而是想著不能輸，沒有本錢輸的方式思考，務必做到縮短提名時間，全力拚補選。

江啟臣表示，高雄市府團隊遭罷免滿週，同時又面臨議長的驟逝，許多人建議他，高雄市就不要提名了，反正不會贏。

「會輸就不提名？會輸就不敢戰？這絕對不會是國民黨延續服務的作法。」江啟臣說，韓市府服務高雄一年多的時間，市府團隊的施工品質完全與民進黨不同，也接到許多市民朋友對於如此優秀的市府團隊離開，感到惋惜。

江啟臣強調，戰士沒有選擇戰場的權利，「高雄市長補選，國民黨一定戰」，一定把良好的執政成績延續，民主社會，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，國民黨只有透過一次次真材實料、一步一腳印的服務成績，重拾民眾的信任。

有關提名作業，江啟臣表示，因為中選會的看顏色辦事，壓縮了運作的時間，已經全力尋找嘗試各種可能的選項，對於國民黨而言，提名人選不是想著贏，而是想著不能輸，沒有本錢輸的方式思考，務必做到縮短提名時間，全力拚補選。

江啟臣強調，低谷中才能看見希望，國民黨不分世代的聯合聲明，全黨一心的團結，「我們匯眾智、集眾力，無畏無懼，風雨同行。」

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