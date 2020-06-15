江啟臣拜會AIT酈英傑：國民黨將強化政黨外交　支持緊密台美關係

▲江啟臣回訪美國在台協會處長酈英傑。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導



國民黨主席江啟臣15日在副秘書長黃奎博、國際事務部主任李大中的陪同下，前往美國在台協會（AIT）台北辦事處與處長酈英傑會晤。會中針對兩國疫後經濟振興合作、雙邊政黨外交以及城市交流等多項議題和美方廣泛交換意見，酈英傑在會中表示，國民黨十四個執政縣市與美國地方政府合作交流，對雙方均有利，樂見國民黨在華府重新設立代表處，增進方即時溝通以及合作。

國民黨透過新聞稿指出，今年三月酈英傑曾赴國民黨中央拜會江啟臣，當面恭賀他新任黨主席，會後雙方約定擇期再會。這次江啟臣回訪，受到美方高度重視，除了處長酈英傑親自接待，亦有AIT政治組、經濟組官員作陪。

會中，江啟臣一行針對兩國疫後經濟振興合作、雙邊政黨外交以及城市交流等多項議題和美方廣泛交換意見。江啟臣向美方表示，國民黨期待美方能以實質行動來支持我國追求自由、民主與人權等普世價值的信念；國民黨未來會強化政黨外交，並繼續支持緊密台美關係的悠久傳統。

酈英傑在會中表示，美方一向把台灣視為可靠的貿易夥伴，國民黨十四個執政縣市與美國地方政府合作交流，對雙方均有利。他也樂見國民黨在華府重新設立代表處，以增進方即時溝通以及合作。

國民黨表示，江啟臣在今年三月上任後，非常重視國際化與國際連結。今年五月國民黨先後舉行兩場外交及兩岸立場說明會，邀請各國駐華使節來參加，廣受好評。另外，江啟臣和黨中央也開始透過推特向國際發聲。此次江啟臣回訪AIT酈英傑處長，對於國民黨在促進雙方互動、推動政黨外交等方面，具有重要意義。

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