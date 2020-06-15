獨／蔡英文登上丹麥主流媒體頭版　台丹協會長：振奮感動！

記者陶本和／台北報導

丹麥主流媒體貝林時報15日以「在Covid-19疫情肆虐下堅持維護民主台灣」為題，刊登頭版廣告，預告總統蔡英文於哥本哈根高峰會演說一事。《ETtoday新聞雲》獨家訪問到前丹麥能源部長、現任台丹協會會長霍夫曼（Hovmand Svend E.)，他表示，這次邀請到蔡英文非常振奮也感動。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



丹麥的主流媒體貝林時報以「在Covid-19疫情肆虐下堅持維護民主台灣」為題刊載頭版廣告，預告丹麥民主聯盟臉書將於6月19日（週五）13時00分至13時20分，直播總統蔡英文於哥本哈根高峰會的致詞演說。

據指出，該廣告是由「台灣丹麥友好合作協會」贊助，特別要向丹麥民眾預告，蔡英文屆時將親自透過視訊的方式，分享台灣努力堅持民主，並將強化與國際民主陣營的交流合作。

▼蔡英文登上丹麥主流媒體頭版。（圖／讀者提供）



對此，《ETtoday新聞雲》獨家訪問到台丹協會會長霍夫曼（Hovmand Svend E.)，他表示，該協會是1986年由丹麥各界熱愛民主自由的社會菁英所共推組成，目前會員計有150餘位，其中不乏曾擔任國會議長，外交、國防、財務、住宅、衛生、教育及能源部會首長等重量級人士。

霍夫曼表示，他個人是於2012年從前哥本哈根市長Thustrup Hans手中接下此榮譽會長職務，過去這幾年來，看到中華民國台灣始終努力堅定的站在民主自由陣線的前端，不畏強勢捍衛國家尊嚴與主權。

霍夫曼指出，此次丹麥民主聯盟高峰會能邀請蔡英文參與，並分享台灣對疫情防治的亮麗耀眼的民主自由政體經驗，協會非常振奮也感動，所以要大聲呼籲丹麥各界一起來共同見證，在亞洲如此難能可貴的民主自由國家「台灣」，「未來我們也願意盡更大的努力，來促進台丹雙方更寬廣的實質交流與合作。」

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