粉專Tag總統！醫護怒揭2點「根本誤導醫界貪婪」　網讚爆：有勇氣，佩服

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

健保署提出自費醫材設上限一事，引爆醫界怒火，目前暫緩實施。臉書粉專「有你關懷 台灣醫療不沉默」昨日發文tag蔡總統，怒批健保署影射台灣醫師貪得無厭，「惡意忽略其他費用，只片面比較醫材費用，這不是誤導，什麼才是誤導？」

粉專「有你關懷 台灣醫療不沉默」昨向總統蔡英文喊話，「請看看健保署經過昨天炮火猛烈的會議，不僅沒對『冤大頭』說法道歉。甚至深夜發新聞稿，影射台灣醫師貪得無厭，醫材已經比國外貴了還不滿足！根本意圖利用部分事實，誤導民眾台灣醫界長期『多賺』病患錢。」

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粉專指出，這些醫材在國外叫「國產」，無須各國認證費用、運費，也不用代理商這些多餘的成本，「不然台灣的賓士、寶馬賣得比德國貴，政府要不要管一管！」

▲醫護認為，不能片面比較醫材費用。（圖／粉專「有你關懷 台灣醫療不沉默」授權引用）

此外，買來的醫材並不會自己裝進病患身體，粉專直言，「要不要檢查、開刀、住院、護理？對不起，國外上述所有醫療項目都是分項計費，不是台灣健保吃到飽！拍片抽血、麻醉、醫師手術、病房、護理，包括檢體病理檢查，每一項都要付費，除非你可以自己把心臟支架塞進去，便能只算醫材，不然就得把所有費用一起算。」

粉專也提到，「大家還記得，美國有位病患治療新冠肺炎帳單是好幾千萬嗎？如果醫材要比照國外收費，可以啊，那所有醫療費用也請比照國外收費標準！」

po文掀起熱烈回響，網友、醫護們紛紛轉發、留言，「政府刻意帶風向，怎不說醫師手術費和診察費低於國際行情」、「真的是很惡意，表面說會暫緩，結果又搞這種新聞稿抹黑」、「要開始抹黑醫界了」、「真的讓人很火大」、「把聖上標出來，有勇氣，佩服」、「選擇性忽略呵呵呵」。